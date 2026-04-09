排練夫妻誓詞每演必哭！何如芸「斬斷19年情」被問離婚4年傷全說了

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師同名著作，2026年4月10日起將於水源劇場加演回歸，柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如分別飾演一對夫妻結婚5年、15年、30年的難題，何如芸坦言，排練到她跟柯叔元背出當年結婚誓詞的橋段，每次演都哭。





▲柯叔元、何如芸、周曉涵、蔡昌憲、項婕如、李玉璽出席《婚內失戀》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

何如芸分析她跟柯叔元這對夫妻的困境，雙方有經濟問題，老公努力到分身乏術，沒辦法跟老婆溝通，儘管夫妻倆還睡在同一張床上，可是都沒有好好說過話，直言「最後那場戲，我一個人獨白三十幾行，天啊，劇本寫得很真實。」

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▲何如芸主演《婚內失戀》星光場。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

在《婚內失戀》中，何如芸飾演的女主角是小說家，生性浪漫，因為深愛先生而放棄工作，她心有戚戚焉「做太太很難的是兼顧事業跟家庭，大部分華人會選成全自己的家庭，到最後每天在家裡沒有薪水，老公可能覺得妳是一條米蟲，他覺得妳沒有工作、妳沒有產值，我當初也是這樣，心有所感。」

▲柯叔元、何如芸出席《婚內失戀》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

以她自己的經歷去想像女主角人生，何如芸認為滿容易的，但是跟自己經歷不同的是「有一點我滿羨慕她的，他們最後還是有愛，很多怨偶不見得沒有愛才分開。」2022年，何如芸結束花蓮美侖飯店少東王敏錡的19年婚姻，談及自己的傷好了沒，她說：「我早就忘記我結過婚，真的，我忘了。」

▲柯叔元、何如芸出席《婚內失戀》記者會。（圖／記者林敬旻攝）