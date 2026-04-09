台灣待客之道太誇張！日大胃王結帳才知被請客　再收「巨無霸壽桃」

記者張筱涵／綜合報導

日本知名大胃王Angela佐藤（本名佐藤綾里）近日來台展開12天行程，預計停留至15日。她8日在社群分享入住飯店時的趣事，透露回房後竟發現一顆「巨大粉紅壽桃」擺在房內，誇張尺寸讓她當場傻眼，笑稱懷疑是整人節目橋段，引發粉絲熱議。

▲Angela佐藤見到巨無霸壽桃嚇了一跳。（圖／翻攝自Instagram／Angela佐藤）



房內突現巨型壽桃 本人愣住：這是什麼？

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Angela佐藤分享照片，只見桌上擺著一顆超大型粉紅色壽桃，外型精緻、還寫上「大胃王Angela」，份量驚人，甚至需要雙手抱起。她笑說，回到房間看到這顆「沒有使用遠近法」的巨大甜點，一度搞不清狀況。

她打趣表示：「該不會有人在台灣偷偷策劃整人企劃吧？等等工作人員會衝進來喊『整人成功！』？」語氣充滿驚喜與困惑。

▲Angela佐藤直接拿起享用。（圖／翻攝自Instagram／Angela佐藤）



一口咬下超狂份量 裡面竟還藏「小壽桃」

從分享的照片中也可見，Angela佐藤直接豪邁咬下一大口，內部竟還包著多顆小型壽桃，份量再升級，完全符合「大胃王」稱號，畫面相當吸睛。此外，飯店也貼心準備手寫卡片，以日文表達歡迎之意，內容提到經常在節目中看到她精彩的吃播表現，對其印象深刻，並對能接待她入住感到榮幸，展現滿滿誠意。

▲Angela佐藤特別拍下裡面還有許多小壽桃。（圖／翻攝自Instagram／Angela佐藤）



▲Angela佐藤收到感人手寫信。（圖／翻攝自Instagram／Angela佐藤）



連續被招待 直呼台灣待客之道太誇張

Angela佐藤也提到，前一天才被請吃到飽，這次又收到如此誇張的驚喜禮物，忍不住直呼：「台灣的待客之道真的太誇張了！」她此行特別來台品嚐美食，過去就曾多次表達對台灣料理的喜愛，此次再度來訪，也讓粉絲相當期待她接下來的美食分享。