KKBOX風雲榜表演卡司出爐！　「19組超狂大咖」韓國女團也來了

▲ 第 21 屆 KKBOX 風雲榜演唱會今日揭曉表演嘉賓，集結 19 組金獎陣容與海內外新生代人氣歌手。（圖／KKBOX提供）

記者翁子涵／台北報導

第21屆KKBOX風雲榜演唱會將於6月13日在臺北小巨蛋盛大登場，繼先前公布風雲大使吳建豪後，今日重磅揭曉表演嘉賓，集結19組金獎陣容與海內外新生代人氣歌手，包含盧廣仲、韋禮安、周湯豪、Bii畢書盡、告五人、宇宙人、曾沛慈、葛仲珊，以及新科金曲歌后李竺芯、U:NUS、Ozone、白安、陳華、艾薇 Ivy、郭家瑋、DIOR 大穎、日本實力派歌手 Ayumu Imazu、韓國女團 QWER 等多位新生代音樂人接力獻聲。

韋禮安與盧廣仲皆是4度奪下KKBOX 年度百大風雲歌手，兩人皆表示將為風雲榜獻上「獨一無二」的表演，其中盧廣仲特別預告將祭出「壓箱寶」：「將會有一段從未在小巨蛋演出過的內容，大家拭目以待！」而即將在 5 月 30、31 日連兩天登小巨蛋舉辦個人演唱會的韋禮安，也預告將為風雲榜舞台打造「精華升級版」演出，「絕對會讓大家看到不一樣的呈現！」

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兩大金曲樂團告五人與宇宙人將熱力接唱，其中5度榮獲 KKBOX 年度百大風雲歌手的告五人，也預告將精選出道至今 4 張專輯裡的代表性歌曲，重新編排以「限定版組曲」獻給現場歌迷，並透露：「會藏一些小驚喜在裡面，希望當天可以帶給現場歌迷不一樣的體驗！」

而和 KKBOX 風雲榜同樣邁向 21 週年的宇宙人則期盼馬年能開啟更多國際交流與合作，並加碼透露今年會有新專輯、演唱會、戲劇合作等多重規劃，暗示：「風雲榜當天會有一些從未表演過的驚喜演出！」

韓國青春搖滾樂團QWER將首次登上KKBOX風雲榜舞台，出道未滿3年即被譽為「MZ 世代最受歡迎樂團」之一的她們，過往憑藉〈T.B.H〉一曲在韓國最大音樂平台 Melon 創下 TOP 100 即時榜單第 2 名、日榜第 4 名、HOT 100 第 2 名，以及 YouTube Music 韓國年度榜第 1 名的亮眼紀錄，團員們也表示此次登上風雲榜舞台將帶來熱血滿點的現場演出，與樂迷一起在夏日釋放青春能量。

