大S一周入夢5次！　小S曝仍留通訊軟體「持續傳訊」：我跟她之間的連結

記者孟育民／台北報導

徐熙娣去年2月痛失姊姊徐熙媛，一度陷入低潮，停工長達1年後，近日終於回歸主持節目《小姐不熙娣》。她復工後今（9日）首露面出席保養品代言活動，狀態極佳，受訪時她坦言除了每天走7000步、對自己信心喊話，再次走進攝影棚心情也沒想像中緊張，「應該是當妳人生經歷過很大的事情後，其他都是小事，現在沒有什麼事可以把我擊敗，我已經面臨過人生最恐懼的的事情。」講到心中感觸險些落淚，堅強模樣令人心疼。

▲小S出席保養代言記者會，整個人狀態極佳。（圖／記者黃克翔攝）

談到對姊姊的思念，小S動情透露，幾乎每週都會夢見大S 4、5次，「昨天夢到我們一起上節目，一直忘詞、很緊張，我在想可能是因為我在擔心今天的活動，但我真的很常夢到她。」

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小S也分享，即使沒有在夢中相見，仍會透過保留的通訊軟體對話紀錄與姊姊聊天，「像今天要出席活動，我就會在她的WeChat留言，跟她說『珊，我今天要參加這個活動，你要把你的力量給我』。」甚至在節目播出前，也會習慣性傳訊息，「我會跟她說我們節目要播了，請她幫忙加持。」

小S坦言，這樣的方式對她來說意義重大，「別人可能感受不到，但那是我跟她之間的連結。不是每天，但只要有重要的事情或特別的心情，就會想跟她分享。」一字一句，道盡對姊姊深深的思念。

▲小S語氣中滿滿對大S的思念 。（圖／記者黃克翔攝）