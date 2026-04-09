ONE OK ROCK亞巡香港場取消了！認「不可抗力因素阻礙」：已盡力

記者陳芊秀／綜合報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK於今日（9日）於官方IG無預警宣布，取消亞洲巡迴演唱會《ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026》原定於5月份舉辦的香港場次。加上日前已經取消大陸上海場，亞巡原訂11場減至8場，消息引發樂迷哀鴻遍野。

▲ONE OK ROCK取消5月香港場。（圖／翻攝自IG）

據官方IG貼文指出，由於「藝人與主辦方無法預見且不可抗力之因素」，導致原訂於5月2、3日舉行的香港場取消。雖然聲明中強調「已盡最大努力多方協調，遺憾相關問題仍超出了可控制範圍」，最終只能做出取消的沉重決定。

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ONE OK ROCK的亞洲巡演從2月21日的泰國曼谷場開始，接著在南韓首爾、菲律賓馬尼拉、新加坡，接著4月25日將來台灣登上台北大巨蛋演出，在前往馬來西亞吉隆坡。原本5月份由香港站領頭、上海站接力，在接連宣布取消後，目前5月份的巡演計畫僅有5月16日印尼雅加達的排程。

▲ONE OK ROCK亞洲巡迴原訂舉行11場，如今減至8場。（圖／翻攝自IG）

