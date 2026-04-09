宋再臨生前遺作台灣看得到！一人飾兩角飆演技　4／12首播

記者吳睿慈／台北報導

已故韓國演員宋再臨生前最後拍攝的銀幕作品《這麼遠，那麼近》（So Far, So Close），於4月12日（週日）晚間9點，在杰德影音代理的CinemaWorld世界影城電影頻道全台獨家首播。這部2025年12月於韓國院線公映的文藝電影，是宋再臨留給影迷最後的銀幕身影。

▲宋再臨生前遺作台灣看得到，一人飾兩角飆演技。（圖／杰德影音提供）



《這麼遠，那麼近》以一間充滿黑膠氛圍的LP酒吧為主場景。酒吧老闆俊浩（朴浩山飾演）因過去的創傷而被困在店裡10年，某天邂逅了一名與已逝戀人容貌一模一樣的神祕女子，卻再次失去她。此後，一位同樣與已逝戀人極為神似的常客悄然出現，使俊浩在「過去的幻影」與「新的緣分」之間反覆搖擺。宋再臨在片中一人分飾兩角，飾演先後造訪酒吧、同樣在尋找各自戀人的男子「東碩」與「東秀」，兩段故事彼此呼應，為整部電影的情感層次增添了更深的厚度。

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電影風格偏向文藝，導演刻意在敘事上留白，給觀眾各自解讀的空間與餘韻。在釋出的電影預告中，伴隨著男主角的心境，出現了「有試過愛上無法在一起的人嗎？」以及滿含懊悔的「那時應該要緊緊抓住你的」等扣人心弦的台詞。這些對白不僅深刻描繪了劇中人對錯過愛情的痛心與執著，如今對照他在現實生活中的早逝，聽來更彷彿是宋再臨與影迷之間最深情且令人心碎的告別。

▲《這麼遠，那麼近》在台首播。（圖／杰德影音提供）



《這麼遠，那麼近》以音樂為核心，作為全片的靈魂，更是角色間情感聯繫的重要線索。本片是宋再臨的銀幕遺作之一，無疑是他留給世人的一份珍貴禮物，預計在4月12日晚間9點於敬請鎖定CinemaWorld世界影城電影頻道首播，觀眾可透過中華電信MOD 627台、凱擘及台灣大寬頻606台、Home+中嘉215台、TBC台灣寬頻205台、四季線上154台、DCTV全國數位223台、大台中數位500台及花東地區有線電視602台收看；同時 OTT 平台遠傳friDay影音也於4月同步獨家上線。