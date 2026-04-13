唐綺陽運勢／水瓶面臨人生轉折！天秤「感情略停滯」天蠍財運強

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報4/13-4/19】

星象影響：水星進牡羊、六星牡羊、火土合相、金天合相

本週三水星進牡羊，人際間的溝通表達更顯直接，聚焦思考自身定位、以自己為出發點，年輕人相關議題受關注，有家庭者需多留意孩子的狀況。六星進牡羊，凸顯衝突與戰爭等能量。火土合相牡羊座，許多事有不得不做的壓力，在周遭環境及安全上應多加謹慎。金天合相，眾人在感情與金錢的表現出現變化，帶有不按牌理出牌的特性。

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：



牡羊：發展穩定但需補強弱點，感情爭執中仍受寵

處女：工作忙碌需多注意健康，感情要避免想太多

天秤：環境影響許多事情卡關，感情略感停滯需突破

雙魚：工作易急躁導致犯錯，戶外活動有助感情機會

巨蟹：工作繁忙需多展現專業，感情務實體貼更加分

獅子：事業分身乏術面臨抉擇，感情有二選一局面

魔羯：事業進階與生活兩頭忙，感情相處應柔軟以對

水瓶：人生轉折點宜多表達，感情忽冷忽熱要多觀察

金牛：新計畫展開順利推進，感情更利於找新對象

雙子：工作穩定且有貴人運，感情透過長輩帶來機會

天蠍：財運強適合理財爭取資源，感情順利穩定互動好

射手：事業有女性貴人給助力，感情展現個性更受歡迎