「H級辣模」辛尤里正式離婚！　「鬆了一口氣」3個月閃離內幕

記者張筱涵／綜合報導

「H級辣模」辛尤里8日在社群平台公開身分證背面，配偶欄已恢復空白，正式證實結束婚姻關係。她也發文吐露心聲，坦言離婚雖非好事，但對自己而言是重新找回人生的重要選擇。

▲辛尤里正式離婚﻿。（圖／翻攝自FACEBOOK／辛尤里﻿）



曬身分證證實離婚 吐心聲：重新找回自己

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辛尤里在貼文中表示，結束婚姻讓她有種「鬆了一口氣」的感受，形容是彼此放過對方。她直言，相較於兩人之間不斷的摩擦與爭執，現在更專注於照顧自己與孩子的生活，「一個人也可以過得幸福」。

她也提到，自己的個性較為直率，過去相處中因此產生不少衝突，如今看來，雙方本就不適合，才會累積許多不愉快。面對人生新階段，她希望外界能給予關心與鼓勵，而非冷言評論。

懷孕期間閃婚 婚姻僅維持3個月

辛尤里去年6月公開懷孕消息，並透露過去曾生過一胎，引發關注。同年9月，她在生產前夕無預警宣布離婚，坦言這段婚姻僅維持約3個月，她進而透露，自己是在懷孕後與交往7、8年的男友登記結婚，當時男方承諾會改善賭博與債務問題，但婚後不僅未見改變，反而債務持續增加，成為婚姻破裂主因。

金錢觀落差成導火線 決定獨自撫養孩子

辛尤里指出，雙方在金錢觀上存在巨大差異，從產檢、保健品到日常生活開銷，幾乎全由自己一人負擔，男方未積極分擔責任。即便對方在家務與工作方面表現尚可，但仍難彌補債務帶來的壓力。考量孩子未來，她最終選擇「去父留子」，決定獨自承擔撫養責任，避免孩子受到負面影響。

樂觀看待未來 盼以單親身份迎向新生活

儘管婚姻告終，辛尤里強調並不感到遺憾，認為這段感情仍有其意義。她也表示，未來雙方仍可維持如朋友般的關係，共同面對孩子的成長。

對於未來也展現樂觀態度，辛尤里表示將專注工作與生活，努力經營自己的事業，也希望粉絲持續支持她的作品：「我相信人性本善，一個人也可以把生活過得很好。」