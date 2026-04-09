黃文廷公開男友私密視角！　並肩刷牙、準備早餐甜出汁

▲ 黃文廷推出新歌MV。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Ozone成員黃文廷推出新歌〈花一開就相愛吧〉MV，劇情從早晨睜開眼的溫柔視線、並肩刷牙的默契、到廚房準備早餐的香氣，最後彷彿在一片花海中展開一場浪漫約會，每一幕都像是在對O.A.O.（粉絲名）發出邀請，文廷表示：「希望透過這些瑣碎的生活點滴，堆疊成最細膩的浪漫，讓這首歌變成一場與大家之間的春日約會。」

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▲▼ 黃文廷同步積極往戲劇和電影圈進攻。（圖／索尼音樂提供）



黃文廷後續已接下多場演出，他也希望能開始在演藝事業上展開更多元的發展，近期除了忙於拍照相聚會及各大演出外，同步積極往戲劇和電影圈進攻，希望有機會能以「演員」身分與大家見面，讓大家能看到他不同於唱跳偶像的另一面，他說：「這段期間的努力與嘗試都是為未來累積能量，希望之後不論是在哪個角色下，都能讓粉絲看到不斷進步的黃文廷。」

而在忙碌的個人行程中，文廷也沒忘記正在服役的Ozone成員們，他們不時在成員可以回覆訊息時，在群組上關心彼此，他透露，在服役中的成員們當兵期間依然非常自律，持續在健身、練唱，保持自己的狀態，文廷表示：「我很期待大家一起重聚的那一天，到時候我們會一起創造出更多、更棒的作品，請大家再等我們一下！」

