相差28cm！蔡昌憲陪愛妻追《逐玉》　被誇「短腿張凌赫」公開放閃

記者黃庠棻／台北報導

大陸男星張凌赫搭檔田曦薇主演古裝偶像劇《逐玉》，戲裡扮演武安侯「謝征」更是爆紅海外，帥氣的外表與190公分的高挑身材讓許多藝人也都紛紛淪陷在他的魅力中。今（9）日蔡昌憲出席舞台劇《婚內失戀》記者會，笑說老婆最近也沈迷追劇，更封他為「短腿張凌赫」。

▲張凌赫。（圖／翻攝自微博）

蔡昌憲9日出席舞台劇《婚內失戀》記者會，自爆最近回家除了準備劇本，還要陪老婆追劇看《逐玉》，很多太太都說不能跟老公一起看，否則落差感太大，但蔡昌憲驕傲表示，老婆封他「短腿張凌赫」，除了身高，其他都不輸陣，讓他開心表示「我老婆護著我。」

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▲周曉涵、蔡昌憲出席《婚內失戀》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

因姊姊也在蔡昌憲家幫忙顧小孩，姑嫂一起追劇，聊到許多妻子不跟老公一起看劇的問題，結果蔡昌憲被老婆讚文韜武略也都不輸張凌赫飾演的「武安侯」，只是蔡昌憲身高162公分，張凌赫身高190公分，這方面有差距，因此是「短腿張凌赫」。

▲周曉涵、蔡昌憲出席《婚內失戀》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對於老婆給自己的封號，蔡昌憲笑說「因為他很帥，雖然是短腿，但也是非常加分的形容。」至於一旁姊姊的反應，他說「她沒有接話。」網路上許多老婆拉老公演一段《逐玉》，蔡昌憲被問到夫妻在家是否也會來一段，他笑說：「沒有，我是那隻豬。」因女主角田曦薇劇中是屠戶女，對張凌赫喊出金句「我殺豬養你啊！」

▲周曉涵、蔡昌憲出席《婚內失戀》記者會。（圖／記者林敬旻攝）