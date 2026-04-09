方志友傳婚變！李玉璽曝「楊銘威私下狀態」　愣3秒露尬笑回應了

記者黃庠棻／台北報導

男星李玉璽與許允樂在去年12月驚喜宣布結婚喜訊，婚後不時會分享夫妻日常。日前兩人一起度過生日，他大手筆送上「目的地任選機票」的禮物寵妻。今（9）日出席舞台劇《婚內失戀》記者會，被問到私底下夫妻倆的相處話題，也全都大方回應了。

▲許允樂、李玉璽婚後時常大方放閃。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

李玉璽今（9）日與柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、項婕如一同出席舞台劇《婚內失戀》記者會，說起這個作品也是他與老婆許允樂的結緣作，原來他連續演了兩次同一個角色，上一次許允樂則是客串角色，雙方為了討論劇本讓感情升溫，也討論了彼此對婚姻的想法，笑說「這次也有邀請太太來看。」

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▲柯叔元、何如芸、周曉涵、蔡昌憲、項婕如、李玉璽出席《婚內失戀》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

日前，李玉璽跟許允樂一起慶祝生日，被問到為何會選擇機票當作生日禮物，他表示雙方從交往到結婚，發現彼此都不善於規劃旅行，就算有空也不知道要去哪裡玩，所以小倆口決定「要多練習外出旅行」，目前該張機票目的地還沒想好，直言「看到時候想去哪，就再討論」。

▲項婕如、李玉璽出席《婚內失戀》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

雖然生日機票的目的地還沒確定，李玉璽上個禮拜與許允樂來了一場台中說走就走的旅遊，但因為最近夫妻倆工作都比較忙碌，結婚後就連「蜜月」都還沒有，他緊張地問到「怎麼樣才算蜜月」，一旁「婚姻前輩」蔡昌憲立刻跳出回應「你要跟老婆說『這一趟是蜜月』才算數」，讓他捏了一把冷汗笑說「那還沒有蜜月，最遠只去到韓國」。

▲項婕如、李玉璽出席《婚內失戀》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

此外，李玉璽除了舞台劇之外，先前還為了錄製料理實境節目環島了好幾天，同一節目的主持人還有先前與方志友鬧婚變的楊銘威，他被問及對方的狀態如何，愣了幾秒後回道「看起來還不錯啊」。

▲李玉璽、楊銘威一同錄製實境節目。（圖／記者徐文彬攝）