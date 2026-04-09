力抗漸凍症3年！《權力遊戲》35歲麥可離世　遺孀慟喊：心碎至極

記者張筱涵／綜合報導

愛爾蘭演員兼編劇麥可派翠克（Michael Patrick）不幸辭世，享年35歲。他因出演影集《冰與火之歌：權力遊戲》第6季而為人熟知，近年則與運動神經元疾病奮戰，最終仍不敵病魔離世。

▲麥可派翠克離世，享年35歲。（圖／翻攝自Instagram／michaelpatrick314）



妻子證實死訊：在家人陪伴下安詳辭世

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派翠克的妻子娜歐蜜・希漢（Naomi Sheehan）於4月8日在Instagram發文證實死訊，透露他是在北愛爾蘭安寧療護機構辭世。她表示，丈夫於2023年2月1日確診運動神經元疾病，10天前入住安寧病房，在醫療團隊照護下，「在家人與朋友陪伴中安詳離開，我們心碎至極，言語無法形容這份悲傷。」

罹患罕見疾病 逐步喪失行動能力

運動神經元疾病是一種無法治癒的神經退化疾病，會攻擊控制身體動作的神經，使肌肉逐漸無力、僵硬甚至萎縮，影響行走、說話、進食與呼吸等基本功能。最常見類型為漸凍症（ALS），但家屬未公開派翠克的具體診斷。該疾病屬於會縮短壽命的重症，患者狀況會隨時間惡化。

▲麥可派翠克儘管為疾病所苦，仍堅強樂觀。（圖／翻攝自Instagram／michaelpatrick314）



生前樂觀面對病情 仍喊「還有很多想做的事」

即便面對疾病，派翠克仍展現積極態度，今年2月最後一次發文時曾透露，醫師預估僅剩約一年壽命，但他仍寫下：「還有很多值得活下去的理由，也還有很多計畫。」

妻子也在悼文中提到，派翠克一生充滿熱情與活力，「他的笑聲極具感染力，是所有認識他的人心中的靈感來源」，不僅在病中展現堅強，更在日常生活中帶給他人溫暖與力量。

演藝與創作兼具 代表作涵蓋多部影集

派翠克曾參演《冰與火之歌：權力遊戲》第6季，亦活躍於英國與歐洲影視圈，作品包括《Blue Lights》、《This Town》與影集《My Left Nut》，該劇更是以自身青少年經歷共同創作而成。此外，他也出演《Blasts from the Past》、《The Spectacular》等多部影集，並參與2025年播出的德國電視電影《Mordlichtern－Tod auf den Färöer Inseln》。

▲麥可派翠克熱愛生活。（圖／翻攝自Instagram／michaelpatrick314）



妻子引用名言悼念：吃、喝、去愛

在悼文最後，妻子引用愛爾蘭作家布蘭登貝漢（Brendan Behan）的名言：「人生最重要的事，是有東西吃、有東西喝，以及有人愛你。」她也以此勉勵外界：「不要想太多，好好吃、好好喝、好好去愛。」