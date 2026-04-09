64歲「搖滾傳奇」再曝喜訊！　霸氣喊：還有體力就繼續唱

▲ 趙傳推出《當我們年輕的時候》。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

趙傳將在4月10日數位發行《當我們年輕的時候》新歌加經典現場錄音專輯，從2022年起展開的幾場大型演唱會《人生大夢》、《給所有知道我名字的人》，趙傳從亞洲傳唱到美洲洛杉磯、拉斯維加斯，不管何處，皆場場爆滿，他也將在5月23日二度登上台北流行音樂中心舉辦《給所有知道我名字的人》演唱會，帶著世界各地的樂迷與記憶裡的歌曲重逢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 趙傳5月將登上北流開唱。（圖／相信音樂提供）





在演唱會前，趙傳先推出《當我們年輕的時候》新歌＋經典現場錄音專輯，除了收錄新歌，也將巡迴現場錄音集結大成，21首現場錄音經典歌曲於《給所有知道我名字的人》演唱會巡迴時錄製，完整地呈現演唱會現場的原音真摯，開場的〈快樂似神仙〉音樂一下，現場氣氛沸騰，〈我終於失去了你〉聽見趙傳現場聲音的細膩感性、〈愛要怎麼說出口〉保留了令人感動的全場大合唱。

〈Oh 莎莉〉輕快的節拍就像在現場一同搖擺、〈勇敢一點〉現場的原音木吉他慢慢訴說你我的那些脆弱，以及廣為人知的經典好歌〈我很醜可是我很溫柔〉、〈我是一隻小小鳥〉，總是引領全場痛快地大合唱，透過作品讓所有樂迷們感受到現場熱情，身歷其境被搖滾撼動。



過往的巡迴場次裡，趙傳感受到新舊世代在同一個場域交錯，父母輩與孩子輩都成了歌迷，每個世代都能在他的歌曲裡，找到自己。趙傳說：「還有體力，那就繼續唱。」這麼多的歌曲，像他一路走來的故事，希望聽到他歌曲的人們「下半生過得更好。」

