2年連生兩胎「身心無敵巨變」！高爾宣老婆吐真實心聲：肚皮辛苦了

記者潘慧中／綜合報導

芮德與饒舌歌手高爾宣2024年10月生下女兒「米玲」，女兒都還沒滿一歲就無預警宣佈二寶來臨，如今已生完兒子快3個月，她最近一邊回顧照片一邊想，「我的這兩年不是在懷孕，就是在懷孕的路上？」

▲芮德2年內連生兩胎。（圖／翻攝自Instagram／redhung10）



芮德8日在社群網站有感而發地說，生下第一胎後，還沒時間認真思考身心的轉變，「二寶就說來就來了」，讓肚子短時間內再次像吹氣球般變大。隨著生理年齡的增長，她坦言這次產後的修復期明顯感受到與第一胎不同，不再能像以前一樣隨性應對，「更別說還要參與帶小孩與工作&其他想做的事平衡⋯等。」

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▲芮德感謝支撐過兩次孕期的肚皮。（圖／翻攝自Instagram／redhung10）



儘管過程充滿挑戰，芮德仍認為這是活到現在最喜歡的階段，心中充滿了幸福、感謝與滿足。她強調，這份角色轉換帶來的深度體驗是難以用短短文字表達的，更覺得自己非常幸運能夠擁有這樣的生命歷程，讓她在忙碌的育兒生活中，依然對現況感到無比充實。

▲芮德保證會努力運動。（圖／翻攝自Instagram／redhung10）



在母親節到來之前，芮德選擇先謝謝自己，感謝支撐過兩次孕期的肚皮，「我的肚皮⋯你真的是辛苦了，我會繼續努力運動&去產後美學中心保養你的。」

芮德IG全文：

生完高蛋白快三個月了

這幾天邊回顧著照片認真想了想

我的這兩年

不是在懷孕

就是在懷孕的路上?

不論是身體還是心靈上

發現都是無敵巨大的轉變

第一胎生完還沒有時間認真去比對和思考

二寶就說來就來了

讓自己的肚子再像吹起氣球般變大一次

加上我的生理年齡

生完後這次的修復期更感受到不是能像第一胎一樣隨性

更別說還要參與帶小孩與工作&其他想做的事平衡⋯等

但

這一切都只讓我在這段時間感到幸福、感謝、滿足

是人生活到現在最喜歡的階段

難以用短短的文字表達

對於這個身分角色的轉換

其實覺得是非常幸運自己可以有這樣的體驗的

母親節還沒到

但先謝謝我自己

以及我的肚皮⋯你真的是辛苦了

我會繼續努力運動&去產後美學中心保養你的