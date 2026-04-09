林美秀真情告白：如果當媽「一定要生女兒」　收小姪女康乃馨暖哭

記者黃庠棻／台北報導

「國民媽媽」林美秀攜手國內知名補給品牌「純煉」，受邀擔任年度品牌代言人，真誠推薦國民滴雞精的滴滴純粹，溫補「喝」護全家人的心和胃。

▲林美秀代言滴雞精。（圖／純煉滴雞精提供）

林美秀除了會幫老公準備黃金蜆滴雞精，下廚時也會用滴雞精入菜的她還分享了一個私房吃法「麵條煮熟撈起來後，切點蒜末、辣椒，再倒進一點滴雞精拌勻，根據個人口味調整鹹度，就變成特製的乾拌撈麵，最後再配上一碗熱騰騰的滴雞精，真的非常完美！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林美秀代言滴雞精。（圖／純煉滴雞精提供）



不論大小螢幕，林美秀總是完美演繹台灣母親的各種樣貌，她的演法從不刻意煽情，而是把每位母親最日常、最真實的樣貌呈現，她坦言，過去拍戲總覺得還年輕，熬個夜、少睡一點沒關係，卻忽略了身體發出的求救訊號。

▲林美秀代言滴雞精。（圖／純煉滴雞精提供）

直到近年開始懂得慢下腳步，林美秀學會與自己的身體對話「以前是為了工作拚命，現在是為了愛自己和家人而努力。」雖然在現實生活中沒有子女，但林美秀有信心自己會是個很棒的媽媽「但我有個小堅持，一定要生女兒。因為我太喜歡幫女孩子打扮了，我希望我們不只是母女，更能像無話不談的姊妹，像好朋友一樣自在地相處。」

雖然沒有親生子女，林美秀感謝小姪女每年母親節都會在學校親手做康乃馨送給她「這份單純的手作心意，每次收到都讓我覺得特別溫暖、特別感動。」