許富凱睽違5年有喜了！　2度攻蛋開唱時間點曝光

▲許富凱8月將重返小巨蛋開唱。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王許富凱開春宣告雙囍，不僅將將推出第十一張全新台語專輯、8月8號也將重返台北小巨蛋，舉辦《許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會》，許富凱坦言：「時間過得真的非常快，這五年當中我的人生發生了很多事情，我相信這次的小巨蛋演唱會應該有更多的心情，藉由歌曲裡頭跟大家分享，重點希望不要再有病毒入侵，畢竟上次延期延了三次，希望國泰民安。」

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▲▼許富凱今年迎來出道第十五年。（圖／何樂音樂提供）



演唱會取名《一五一拾》，「一五」是代表許富凱今年迎來出道第十五年，在身為台語歌者這一路上的堅持；「一拾」則是深藏在每個人心底，最有共鳴的旋律，是已經成為許富凱獨特標誌-翻唱台語經典的「拾歌」系列。

8月8號演唱會當天的開演時間，更是刻意符合演唱會名稱設定在下午15:10開唱，許富凱表示：「我覺得下午三點多開唱非常棒，唱完剛好是晚餐時間，全家人可以帶著滿滿回憶去吃飯慶祝父親節，中南部上來的朋友，也可以好整以暇的回家，希望整個過程，唱歌的我跟聽歌的你們，都是一個最舒服的狀態。」

對於台語歌有深深的使命，許富凱期待更多樂迷能來聆聽台語歌的美：「近幾年看到許多年輕人，對於我唱台語歌的喜愛，我真的非常開心，所以這一次演唱會，團隊夥伴的討論，希望能突破上次拾歌演唱會，用一種台語時尚的面貌跟大家見面，歌曲挑選上非常精彩，希望能把過往不同時期的台語歌跟我自己出道15週年的專輯，一起在這個舞台上唱給大家聽，一五一拾等待大家！」

