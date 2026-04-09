ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

逸祥愛車慘變老鼠房！損失曝光
「穀雨」5招防小人穩事業
梓梓「解放平口炸上圍」身材全被拍
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

樂天女孩「完蛋了」應援到一半出狀況！舞蹈總監震驚目睹 她應變超強

記者潘慧中／綜合報導

樂天女孩特級副隊長筠熹近日上節目自爆，曾因牙齒矯正繁瑣而選擇施作「全瓷冠」。不料某次球賽前，她因用力啃食雞腿導致門牙鬆脫，當下只能緊急將牙齒「壓回去」便匆忙上場，結果在熱舞途中出糗了！

▲▼筠熹。（圖／記翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲筠熹曾經有一顆很顯眼的虎牙。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

[廣告]請繼續往下閱讀...

筠熹在《醫學大聯盟》表示，以前有一顆非常突出的虎牙，特定角度拍照會像缺牙，但因為不想花好幾年經歷繁瑣的矯正過程，決定直接弄全瓷冠，將前面八顆牙齒磨小。不料某次球賽前吃便當，她一如往常用力啃雞腿，吃完才驚覺牙齒鬆動，重點掉的還是門牙，讓她當下心急如焚，「完蛋了！」

▲▼筠熹。（圖／記翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲▼筠熹的門牙曾在上場前掉下來。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲▼筠熹。（圖／記翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

面對即將開始的球賽應援，筠熹當下只能先將掉落的門牙「裝回去」並壓緊，隨即硬著頭皮上場表演。但因為舞蹈動作太激烈，門牙最終支撐不住，在大眾面前掉出來。她透露舞蹈總監當時就坐在正前方，聽到了牙齒落地的「咚」一聲，隨後兩人確認過眼神，對方滿臉問號彷彿在問：「那顆是不是牙齒？」她只能尷尬點頭回應。

▲▼筠熹。（圖／記翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲▼筠熹。（圖／記翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲▼筠熹。（圖／記翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲筠熹和舞蹈總監震驚地確認過眼神。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

儘管出現門牙噴飛的突發狀況，筠熹仍展現敬業的應變能力，一邊跳舞，一邊趕緊趁空檔撿起掉在地上的門牙，並隨手塞進後方的口袋裡繼續表演。

▲▼筠熹。（圖／記翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲筠熹不慌不忙地撿起門牙。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

筠熹樂天女孩

推薦閱讀

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守：吸太大口會昏倒

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守：吸太大口會昏倒

5小時前

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！2女被迫上床 前經紀人心痛發聲

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！2女被迫上床 前經紀人心痛發聲

4小時前

快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果…甜蜜領證

快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果…甜蜜領證

2小時前

酷的夢沉默3天反擊前員工！　澄清「從未說台人自卑」曬對話截圖

酷的夢沉默3天反擊前員工！　澄清「從未說台人自卑」曬對話截圖

18小時前

曾國城台北擁4億房產！　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」全為年邁雙親

曾國城台北擁4億房產！　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」全為年邁雙親

7小時前

江語晨《浪姐7》錄一半突離開！鞠躬跑走慌張畫面曝…疑官司出事

江語晨《浪姐7》錄一半突離開！鞠躬跑走慌張畫面曝…疑官司出事

6小時前

林倪安才控朱宇謀渣男！遭爆未婚生子、涉詐欺案　經紀人出面揭隱情

林倪安才控朱宇謀渣男！遭爆未婚生子、涉詐欺案　經紀人出面揭隱情

3小時前

侯佩岑3年前爆婚變！　1家4口出現雪梨街頭現況曝…美背網歪樓

侯佩岑3年前爆婚變！　1家4口出現雪梨街頭現況曝…美背網歪樓

3小時前

峮峮被爆新戀情IG發聲！　「轉發1貼文」洩真實心境

峮峮被爆新戀情IG發聲！　「轉發1貼文」洩真實心境

15小時前

泰民前老闆涉詐7.1億遭警搜查！　「旗下藝人全跑光」逛百貨還賒帳

泰民前老闆涉詐7.1億遭警搜查！　「旗下藝人全跑光」逛百貨還賒帳

17小時前

逸祥愛車慘變老鼠房！排檔桿內「塞滿餅乾」　管線全爛損失曝光

逸祥愛車慘變老鼠房！排檔桿內「塞滿餅乾」　管線全爛損失曝光

16小時前

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」天天要！　林倪安被逼無套吃藥痛到暈倒

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」天天要！　林倪安被逼無套吃藥痛到暈倒

4/8 09:11

熱門影音

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」
伊能靜曝二婚秦昊的關鍵　被小哈利「催淚告白」感動！

伊能靜曝二婚秦昊的關鍵　被小哈利「催淚告白」感動！
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
蕭薔透露和大S住很近　曾在便利商店相遇

蕭薔透露和大S住很近　曾在便利商店相遇
陳仙梅曾「沒戲拍陷憂鬱」　跑去擺地攤.端盤子

陳仙梅曾「沒戲拍陷憂鬱」　跑去擺地攤.端盤子
大S生日具俊曄偷藏驚喜　鼓勵《原少2》選手談戀愛

大S生日具俊曄偷藏驚喜　鼓勵《原少2》選手談戀愛
王鶴棣遭私生圍堵跟拍　直接上前打掉手機！

王鶴棣遭私生圍堵跟拍　直接上前打掉手機！
馮提莫被要求腋下管理　反擊：為什麼男生不用

馮提莫被要求腋下管理　反擊：為什麼男生不用
聽信ChatGPT卻買錯手機殼　Winter氣到找 AI 吵架！

聽信ChatGPT卻買錯手機殼　Winter氣到找 AI 吵架！
SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1

SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1
李多慧父母叮嚀感謝台灣　接20個代言「我是有錢人」

李多慧父母叮嚀感謝台灣　接20個代言「我是有錢人」
林襄拍宣傳片狂卡詞　李多慧：妳是台灣人XD

林襄拍宣傳片狂卡詞　李多慧：妳是台灣人XD
林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

王鶴棣錄影「遭數百人推擠」宛如喪屍　深夜宣布退出...要求節目組公開道歉！

王鶴棣錄影「遭數百人推擠」宛如喪屍　深夜宣布退出...要求節目組公開道歉！

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

向太摔斷腿「郭碧婷急探視」：沒白疼她　網憂退賽浪姐...力挺媳婦「是一股清流」！

向太摔斷腿「郭碧婷急探視」：沒白疼她　網憂退賽浪姐...力挺媳婦「是一股清流」！

看更多

【連撞4車】貨車國道鬼切！ 水泥車閃不了猛撞翻覆

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前20

網美Coser拒付尾款！遭攝影師公開「0修圖原片」…對比照全網嚇瘋

9分鐘前0

宋再臨生前遺作台灣看得到！一人飾兩角飆演技　4／12首播

20分鐘前33

「H級辣模」辛尤里正式離婚！　「鬆了一口氣」3個月閃離內幕

24分鐘前12

中職最正MC「衣服整件透視」！bra被看光 超兇上圍震撼2.3萬人

44分鐘前0

黃文廷公開男友私密視角！　並肩刷牙、準備早餐甜出汁

54分鐘前0

方志友傳婚變！李玉璽曝「楊銘威私下狀態」　愣3秒露尬笑回應了

1小時前0

力抗漸凍症3年！《權力遊戲》35歲麥可離世　遺孀慟喊：心碎至極

1小時前0

64歲「搖滾傳奇」再曝喜訊！　霸氣喊：還有體力就繼續唱

1小時前0

郭彥均騎完腳踏車「腳踝突腫到不能彎」！過3天還沒好：到底怎麼了

1小時前0

2年連生兩胎「身心無敵巨變」！高爾宣老婆吐真實心聲：肚皮辛苦了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守
    5小時前3810
  2. 夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！
    4小時前4630
  3. 快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果
    2小時前42
  4. 酷的夢反擊前員工！澄清「從未說台人自卑」曬對話截圖
    18小時前3619
  5. 曾國城台北擁4億房產　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」
    7小時前129
  6. 江語晨《浪姐7》錄一半突離開！鞠躬跑走慌張畫面曝
    6小時前65
  7. 林倪安才控朱宇謀渣男！遭爆「未婚生子」涉詐欺案
    3小時前2015
  8. 侯佩岑3年前爆婚變！　1家4口出現雪梨街頭現況曝
    3小時前125
  9. 峮峮被爆新戀情IG發聲！
    15小時前267
  10. 泰民前老闆涉詐7.1億遭警搜查「旗下藝人全跑光」
    17小時前10
ETtoday星光雲

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合