樂天女孩「完蛋了」應援到一半出狀況！舞蹈總監震驚目睹 她應變超強

記者潘慧中／綜合報導

樂天女孩特級副隊長筠熹近日上節目自爆，曾因牙齒矯正繁瑣而選擇施作「全瓷冠」。不料某次球賽前，她因用力啃食雞腿導致門牙鬆脫，當下只能緊急將牙齒「壓回去」便匆忙上場，結果在熱舞途中出糗了！

▲筠熹曾經有一顆很顯眼的虎牙。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



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筠熹在《醫學大聯盟》表示，以前有一顆非常突出的虎牙，特定角度拍照會像缺牙，但因為不想花好幾年經歷繁瑣的矯正過程，決定直接弄全瓷冠，將前面八顆牙齒磨小。不料某次球賽前吃便當，她一如往常用力啃雞腿，吃完才驚覺牙齒鬆動，重點掉的還是門牙，讓她當下心急如焚，「完蛋了！」

▲▼筠熹的門牙曾在上場前掉下來。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



面對即將開始的球賽應援，筠熹當下只能先將掉落的門牙「裝回去」並壓緊，隨即硬著頭皮上場表演。但因為舞蹈動作太激烈，門牙最終支撐不住，在大眾面前掉出來。她透露舞蹈總監當時就坐在正前方，聽到了牙齒落地的「咚」一聲，隨後兩人確認過眼神，對方滿臉問號彷彿在問：「那顆是不是牙齒？」她只能尷尬點頭回應。

▲筠熹和舞蹈總監震驚地確認過眼神。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



儘管出現門牙噴飛的突發狀況，筠熹仍展現敬業的應變能力，一邊跳舞，一邊趕緊趁空檔撿起掉在地上的門牙，並隨手塞進後方的口袋裡繼續表演。

▲筠熹不慌不忙地撿起門牙。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）