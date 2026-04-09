金昌民腦死昏迷照曝光「生前眼角含淚」　加害者現身一句話惹怒全網

記者吳睿慈／綜合報導

南韓導演金昌民2025年底被判定腦死驟逝，直到4月才被公開真正死因，竟是被惡棍圍毆打死，加害者仍逍遙法外，家屬透過媒體力量，6日公開了金昌民離世前，已經陷入昏迷，眼角卻掛著淚，令人看了悲痛不已。而近期，終於有加害者現身，他接受韓媒專訪下跪致歉，喊冤並表示自己沒有金昌民導演家屬的聯絡方式，所以才遲遲無法聯絡對方。

▲▼金昌民遭圍毆打死，加害者終於有一人露面致歉。（圖／翻攝自MBC、NEWSIS）



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加害者李某8日接受韓媒專訪，難過表示「我知道自己對金昌民導演以及其家屬犯下了死罪，我好幾次向調查機構詢問了金導演的聯絡方式，想要道歉也想要和解，卻遲遲沒有收到回覆，如果給我機會的話，我想要親自拜訪謝罪。」

首位加害者正式對外露面致歉，李某表示會誠實地接受相關單位調查，卻強調：「我當時沒有害導演的意圖，當下真的有努力阻止爭執發生。」然而，他所說的「沒有害導演的意圖」，卻還是把人打死，這句話引起韓網眾怒，出面致歉採訪無法平息輿論怒火，留言區替導演家屬抱不平「只敢接受媒體訪問不敢親自找家屬」。

▲家屬公開了當時金昌民在加護病房裡的昏迷照，導演生前眼角還掛著淚。（圖／翻攝自JTBC）



回溯整起事故，導演金昌民2025年10月帶著自閉症兒子到餐廳用餐，卻遭到一群年輕人挑釁，最終演變成肢體衝突，他被圍毆打到腦出血，送醫後昏迷不醒，短短19天內腦死驟逝。家屬在6日公開了金昌民住進加護病房的昏迷照，耳朵裡還流著血，眼角更掛著淚，如今加害者並未受到法律制裁，家屬只能透過輿論力量，盼案件重啟調查。