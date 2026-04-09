曾獲那英讚賞！陳佩賢曝選秀賽後「躲浴室」崩潰痛哭

記者許逸群／台北報導

馬來西亞創作女聲陳佩賢今（9日）現身紅心字會公益記者會，擔任「永飽安康」大使。下周生日的她，除了分享即將發行5首新單曲外，也聊到去年參加歌唱選秀節目時，一度陷入低潮想放棄的心聲。

▲馬來西亞創作女聲陳佩賢Jesslyn出席公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

聊到去年參與歌唱選秀節目的經歷，陳佩賢坦言比賽期間曾面臨巨大的心理壓力。她回憶起當時的狀況，表示從海選一路比賽，進入到後期的賽程，壓力與日俱增。有一次回到飯店時，她再也忍不住崩潰痛哭，坦言當下真的非常想放棄音樂這條路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她當時躲在浴室裡放聲大哭，藉此來抒發積壓已久的情緒。她坦言當時心情十分複雜，一方面對音樂感到有些厭惡，覺得壓力太大，但另一方面，又感覺是音樂拯救了她，讓她能夠在低潮中找到出口。她深知，既然選擇了這條演藝之路，就沒有回頭的餘地，只能「跪著走下去」。

▲陳佩賢下週將過27歲生日。（圖／記者黃克翔攝）

經過幾天的調適與沉澱，她便重新振作，找回了繼續前進的動力，當時也在節目中獲得評審導師那英的大力讚賞。她坦言，為了不讓家人擔心，當時她並不敢向他們透露自己曾經想放棄的念頭，反倒是爸媽總是勉勵著她，成為她最溫暖的避風港。

提到生日願望時，陳佩賢希望全家人身體健康，並透露，近期還有5首單曲準備發行中。談起難忘的生日時，陳佩賢說，小時候家人都會買給她「飛天小女警」的造型蛋糕；她還透露，國中合唱團的學姐學妹們，曾偷偷在練習的時候為她準備的蛋糕慶生，「那是我第一次感受到一群朋友幫我慶生的感覺所以很難忘。」

▲陳佩賢Jesslyn出席公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

陳佩賢表示，擔任公益大使對她而言是意義非凡的。她一直以來都非常關心長輩的福祉，認為能透過自己的力量，為獨居或經濟弱勢的長輩們盡一份心力，是比任何慶祝活動都來得更有價值的。她也分享，去年參加紅心字會的公益活動，就是為了替長輩募集營養餐食，有充足營養，才能讓弱勢長者避免疾病臥床風險、降低醫療負擔。