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王月61歲生日報平安！　「這一關，真的是把命救回來的」

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人王月去年底因意外重傷接受開顱手術，一度陷入昏迷引發外界關心。她9日透過社群發文親自報平安，坦言這次經歷幾乎是「從鬼門關走一遭」，甚至直言「差一點就要辦告別式」，讓不少粉絲看了心疼又感動。

▲▼王月。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））

▲王月慶61歲生日。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））

從分享的照片可見，王月氣色穩定，戴著帽子、穿著簡約服裝，在餐廳與友人聚餐時露出溫暖笑容；也有與多位好友合影、慶生的畫面，對著鏡頭比出愛心、做鬼臉，整體狀態輕鬆自然，顯示身體已逐步恢復中。

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親吐驚險過程：真的差點回不來

王月在貼文中表示，目前身體狀況穩定，「四肢健全、言語清楚、記憶仍在」，並向外界報平安。不過她也坦言，這一關確實驚險，「說得直白一點，真的差一點，就要麻煩大家來參加我的告別式」，字句間透露生死一線的震撼。

王月回憶，這段期間收到各界滿滿關心與祝福，讓她彷彿提前看見自己的「告別式」，但沒有悲傷，反而是滿滿的愛與不捨，也讓她更加珍惜能再次好好活著、與大家對話的時刻。

▲▼王月。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））

▲▼王月感謝親朋好友的相伴。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））

▲▼王月。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））

腦部手術恢復期長　預計半年到一年

王月也說明，腦部手術的復原與一般手術不同，需要較長時間讓頭骨與神經逐步穩定，整體康復期約需半年至一年。目前她暫時不適合獨居，已與女兒同住，並由子女細心照顧，進而強調，未來會一步一步調整步伐，好好復原、好好生活，也學習以更平靜的心面對生命中的變化。

▲▼王月。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））

▲王月表示「因為這次意外，也讓我跟兒女更靠近的生活」。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））

經歷生死更豁達　許下「慷慨面對人生」

歷經這場意外，王月也有了新的體悟。她表示，未來將以「慷慨的心」看待人生，讓自己活在健康、無憂的狀態，同時放下過去、不再遺憾，珍惜每一段人與人之間的緣分。適逢61歲生日，她感性寫下，能夠走到今天並不容易，「這份重生就是此生最珍貴的禮物」，並向所有關心她的人表達深深感謝。

曾開顱手術昏迷5天　幸復原順利

王月去年11月底因頭部重創緊急進行開顱手術取出血塊，術後一度在加護病房昏迷5天，後續於12月再接受顱骨修復手術。所幸經過治療與休養，目前恢復情況良好，也讓外界鬆了一口氣。如今她親自露面報平安，並分享心境轉變，不少網友留言祝福「生日快樂，平安健康」、「祝月姐平安健康、吉祥如意、天天快樂」。

【王月臉書全文】

親愛的您們：
月姐來報平安的????
目前一切安穩，四肢健全，言語清楚，記憶仍在。
更記得那一份份為我祈禱與牽掛的心，滿懷感恩～
這一關，真的是把命救回來的。
說得直白一點，真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了⋯
也因為這一次的意外，收到這麼多人的關心與祝福，這段期間，我彷彿提前看見了自己的告別式—
沒有離別的傷懷，只有來自朋友們不論遠近，滿滿的愛與不捨，讓我無比動容。
所以此刻，能這樣好好地跟你們說話，我心裡除了感謝，也多了一份對生命的謹慎與珍惜。
謝謝你們每一份全心的祝福與打氣，我都收到了。那不只是支持，而是把我從生死邊緣拉回來的力量。
這次的意外，也讓我做了決定：
從今以後，我要用一顆 #慷慨的心 去敬對人生。
#慷是讓自己活在健康的心境裡 不憂不慮
#慨是對過去既往不咎心無罣礙 不再遺憾
也用這份慷慨，去回應每一個得來不易的人、情、事與相遇。
腦部手術的恢復，和一般手術不同，需要多一點時間讓頭骨癒合、血流穩定，讓腦壓與神經慢慢回到平衡。
康復期約半年到一年，我相信，一切都會 #月來月好
現在我不宜獨居，與妹子同住，兒女給了我滿滿的照顧與陪伴。
我會一步一步，好好恢復，好好生活，也學著安然接受生命帶來的每一次轉變。
今天是我的生日
走到這裡，我才明白：不是每一個人，都能這樣留下來。所以此刻的我，是在領受一份再被賦予的生命，也更希望能理解—神要我學會的是什麼。
因為這份重生，
就是此生最深的禮物。
非常謝謝您們，
並且更愛您們
#重生快樂

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王月

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