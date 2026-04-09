安海瑟薇「漂金髮＋燒焦髮根」崩潰了！　致敬「暗黑版泰勒絲」代價超大

記者蕭采薇／綜合報導

由獨立製片神級品牌A24操刀製作、鬼才名導大衛羅利（David Lowery）自編自導的年度奇幻強檔《魅影巨星》（Mother Mary），即將於4月17日台美同步震撼上映！這部揉合流行音樂與詭譎超自然元素的話題神作，不僅找來奧斯卡得主安海瑟薇（Anne Hathaway）領銜主演，角色設定更集結了瑪丹娜、女神卡卡、泰勒絲及碧昂絲等「神級天后」的特質，金馬奇幻影展開賣便火速秒殺，未演先轟動。

▲《魅影巨星》安海瑟薇做出屬於自己的詮釋，更主動提出漂髮造型。（圖／采昌提供）

融合泰勒絲、女神卡卡特質！導演曝超狂歌單打造「狂熱頌歌」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《魅影巨星》宛如一封獻給流行音樂的狂熱情書。導演大衛羅利透露，片中主角「聖母瑪莉」深受他年少時的流行女皇瑪丹娜影響。他回憶道：「我從小信奉天主教，所以我的父母非常反感瑪丹娜，在他們眼裡，她侵犯了所有神聖的事物。這讓十歲的我更想聽她的歌；隨著我長大，我在流行音樂中找到了我父母在教堂裡找到的，那神聖和狂喜的東西。」

為了讓劇組完美沉浸在巨星氛圍中，大衛羅利甚至開出專屬的「特訓片單與歌單」，包含泰勒絲、蘿兒（Lorde）、海爾希（Halsey）、聖玟森（St. Vincent）的熱門曲目，並搭配電影《大開眼戒》、《秋光奏鳴曲》、紀錄片《瑪丹娜：真實或大膽》以及泰勒絲的巡迴演唱會電影等神作，全方位建構出這位極具開創性的天后角色。

入行25年超強氣場震懾全場！安海瑟薇主動提「燒焦金髮」

談到靈魂人物「聖母瑪莉」的選角，大衛羅利直言，只有已經在好萊塢打滾25年的安海瑟薇，才能撐起這個角色所需的跨世代巨星光環。他大力讚賞：「聖母瑪莉需要一位已經在公眾視野中，能夠帶著自然名人威望走來的人。我想利用那種擁有跨世代粉絲的人所帶來的共鳴，而安海瑟薇提供了這一切，甚至更多。」

▲《魅影巨星》導演大衛羅利作為流行音樂粉絲，讓主角融合瑪丹娜等多位流行天后元素。（圖／采昌提供）

為了完美詮釋這位外表光鮮亮麗、內心卻瀕臨崩潰的流行天后，安海瑟薇不僅深入鑽研角色，更主動向劇組提議「大改造」，換上一頭根部帶有燒焦感的極淺金髮。這個充滿巧思的破格造型，讓大衛羅利忍不住驚嘆：「當她頂著那顆頭走出來，我們彷彿是突然初次見到這角色，並確切地知道她處於人生中哪個階段。」

復出演唱會揭開暗黑傷疤！



《魅影巨星》故事講述傳奇流行天后「聖母瑪莉」（安海瑟薇 飾）因情緒全面潰堤而中斷巡演。為了在接下來的復出演唱會上重塑完美形象，她找回了昔日曾為她打造巨星光環的服裝設計師好友「珊」（麥凱拉柯爾 飾）。兩人的重逢不僅勾起往日回憶，更讓深埋多年的暗黑傷痕與情感糾葛一一浮出水面，帶給觀眾戰慄感官的極致體驗，電影將於4月17日全台大銀幕登場。