不是200億！車銀優「下修內幕」曝光　稅務調查結果出爐

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團ASTRO成員兼演員車銀優，日前捲入高額稅務爭議，外界關注其實際繳納金額。對此，所屬經紀公司Fantagio於9日出面說明，表示最終實際負擔金額約為韓幣130億元（約新台幣3億元）。

▲車銀優因稅務爭議引起討論。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）



公司回應：部分稅款將退還 實際負擔下修

[廣告]請繼續往下閱讀...

Fantagio指出，目前公開的繳納金額中，部分金額將依照國稅廳後續退稅程序進行調整，「經會計師評估後，實際負擔約落在130億韓元左右」。公司也補充，這是因為車銀優已完成個人所得稅繳納，先前繳納的法人稅與增值稅中，涉及重複課稅的部分，將依法申請退還。

本人發聲：尊重結果 已繳清相關稅款

車銀優8日也透過社群發文回應，表示尊重國稅廳的調查結果，並已將相關稅金全數繳納完成，「為避免更多混亂，已誠實履行納稅義務，後續程序也會持續配合」。

曾遭追徵逾200億 創藝人最高紀錄引議

事實上，車銀優在今年初被揭露，去年接受首爾地方國稅廳高強度稅務調查後，曾被追徵高達韓幣200億元（約新台幣4.5億元）以上的稅款，金額規模一度被認為是演藝圈歷來最高，引發外界震驚。

據了解，爭議起因於車銀優以母親成立的公司名義，與經紀公司Fantagio簽訂業務合作模式。國稅廳認定該公司疑似為空殼公司，認為此舉可能涉及以較低的法人稅率取代較高的個人所得稅率，進而發出補稅通知。

曾提出異議 最終結果未公開

面對國稅單位認定，車銀優曾聘請大型律師事務所，並申請稅前審查程序提出異議，不過相關審查結果並未對外公開。如今隨著稅款繳清與公司說明，整起事件也逐漸明朗，但仍持續受到關注。