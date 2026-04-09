「1年沒吃西藥」被叮嚀有風險破戒了！吳怡霈揭身體反應：希望是心理作用

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈近日因上排智齒位置死角難以清潔，導致牙齦反覆發炎，所以決定拔掉智齒。事後，她坦言原本已維持近一年不吃任何西藥的習慣，但因傷口感染風險被醫師叮囑必須服用抗生素。沒想到睽違一年再次吃西藥，身體出現的副作用讓她相當無奈，消息一出也引發不少粉絲關注。

▲吳怡霈剛拔完智齒。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



吳怡霈8日在Instagram限時動態透露，因為上排智齒長的位置太死角，平常清潔不易，進而反覆造成嚴重的牙齦發炎。雖然已順利完成拔牙手術，但醫師擔心傷口會有細菌感染的風險，一再叮囑她必須吃抗生素3天。儘管她當下向醫生表明不想吃藥，但對方堅決直言「不行，因為妳牙齦正在嚴重發炎」，要求她務必配合醫囑。

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▲吳怡霈破戒吃西藥。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



值得一提的是，吳怡霈透露自從佛心實施「mm飲食」後，已經快一年沒有吃過任何止痛藥、抗生素等任何西藥。這次因為拔牙手術不得不破戒，卻讓她感到適應不良，「開始昏昏沈沈跟提不起勁」，面對這種突如其來的無力感，她也只能自我安慰：「希望只是心理作用。」

▲吳怡霈近期佛心實施mm飲食。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



在分享的近況照中，只見吳怡霈坐在車內，一手托著下巴，眼神中透出淡淡的疲倦感，似乎正受拔牙後的不適所苦。即便如此，她仍準備前往工作現場。