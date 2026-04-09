遭葛斯齊公開露鳥照！　夏克立怒斥違法反擊：已蒐證交警方處理

記者孟育民／台北報導

狗仔葛斯齊8日發文直指夏克立長期以來利用公眾同情心，營造虛假人設。葛斯齊表示，他已掌握包含P女、A女及前經紀人Serene等三名受害女性提供的證據，內容指控夏克立在親友與網路間造謠抹黑，甚至連其代理律師也被牽連中傷，「錄音完整公開後，你的所有謊言必將不攻自破！」開撕夏克立好爸爸形象，並公開與受害女性之對話紀錄，包含不雅裸照，雖然打上馬賽克，但仍可辨識輪廓，引發外界譁然。對此，夏克立也已出面回應了！

▲葛斯齊公開夏克立傳給A女的裸照。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊、夏克立）

對於葛斯齊連日指控，甚至公開不雅露鳥照，夏克立也出面回應，強調相關行為已涉及違法，「這是我的第一個反應。我已經把所有證據交給警方，希望能在法庭上接受公正審判。」他同時批評，透過媒體片段資訊操作輿論並不恰當，認為此舉已對其名譽造成影響。

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此外，夏克立也提及，葛斯齊日前登上電視節目時，曾以其生理特徵作為談論話題，直言相關內容令人難以接受，「為什麼貶低別人是可以被接受的？為什麼我的生殖器大小會成為節目討論的內容？」對此，他表達不滿，認為相關言論已逾越合理範圍。不過，儘管風波持續延燒，夏克立仍強調會以正面態度面對，「雖然他們一直這樣對我，但我今天也會過得很開心。」