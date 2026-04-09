酒駕、賭博、女友驟逝！《認哥》李陳鎬腦出血送醫　人在加護病房

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星李陳鎬過去曾是《認識的哥哥》固定班底，卻在2024年爆出非法賭博葬送演藝事業，後來又涉嫌酒駕，檢舉他的人正是女友，不料，女友後來不敵輿論在家中輕生身亡。李陳鎬消失於螢幕前近1年，9日卻驚傳腦出血送醫，目前住在加護病房裡。

▲李陳鎬過去是《認識的哥哥》固定班底。（圖／翻攝自李陳鎬IG）



據韓媒報導，李陳鎬大約在一周前突然於家中腦出血昏厥，所幸發現及時，他馬上被送往附近醫院救治，目前人仍在加護病房裡觀察中。對此，公司SM C&C證實，「李陳鎬最近確實因為腦出血倒下，人現在加護病房裡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李陳鎬當年赴警局接受調查。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



只是腦出血並非小病，公司透露，目前必須要密切觀察其狀況，未來將視病情狀況，再決定是否轉入一般病房。據了解，李陳鎬被送往醫院的當下已經失去意識，目前難以預測確切的康復時間。不過，公司同時報平安表示，李陳鎬人目前已經清醒、脫離險境。

李陳鎬2005年以SBS特別招募喜劇演員出道，過去以綜藝搞笑形象活躍，卻屢傳負面新聞。他2024年因涉嫌非法網路賭博，後來親口坦承2020年因一次偶然機會接觸到非法賭博遊戲，為了還清債務，他向李壽根、BTS Jimin等友人借錢，但還是沒辦法填補債務深坑，從此一蹶不振，沒想到後來又被抓出酒駕，檢舉人正是女友，女方因自責過度走上絕路，他也因此消失於幕前。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。