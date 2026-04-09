擊敗《瑪利歐》奪冠！《模犯生》名導出手　狗狗神片網哭爆：在戲院徹底潰堤

記者蕭采薇／綜合報導

由泰國影壇金牌製片人旺芮迪彭希提薩（Vanridee Pongsittisak）攜手《模犯生》名導納塔吾彭皮里亞（Baz Poonpiriya）共同打造的年度催淚巨獻《伴我一生，感謝你》，在泰國上映首週就展現驚人氣勢，憑藉無懈可擊的超強口碑與暖心劇情，直接擊敗同檔期的好萊塢強片《超級瑪利歐銀河電影版》，強勢奪下泰國首週票房冠軍。

▲《伴我一生，感謝你》在泰國口碑爆發。（圖／龍祥提供）

掀起全民眼淚海！觀眾哭爆：在戲院徹底潰堤

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《伴我一生，感謝你》在泰國引發全民觀影熱潮，不僅票房開出大紅盤、擊敗全球強權IP，更在社群媒體上掀起一陣「眼淚海」。許多影迷盛讚，這不僅僅是一部動物電影，更是一面反映人性、孤獨與愛的鏡子。深厚的情感渲染力讓大批泰國觀眾直呼：「這部片讓所有養過狗的人都在戲院徹底潰堤！」

▲《伴我一生，感謝你》不僅票房開出大紅盤，在泰更直接擊敗同檔期的好萊塢強片《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／龍祥提供）

《模犯生》名導聯手《金孫》推手！真實生命搬上大銀幕

本片幕後陣容更是大有來頭，由泰國影視巨頭GDH的靈魂人物旺芮迪親自操刀，她過去曾製作過《模犯生》、《淒厲人妻》以及全亞洲爆紅的《金孫爆富攻略》。這次她與好友、同時也是《模犯生》導演的納塔吾再度聯手，由於兩人都非常熱愛狗狗，決定將流浪狗的真實生命重量搬上大銀幕。

▲《伴我一生，感謝你》敘述狗狗「悟飯」的生命故事。（圖／龍祥提供）

導演納塔吾感性表示：「《伴我一生，感謝你》在講人跟動物之間那種很特別的感情，有時候狗狗對我們的忠誠跟愛，甚至比我們對自己還多。」

粉紅鼻浪浪「悟飯」找家10年！揪心金句引爆淚腺

在近日曝光的台灣官方預告中，正式揭開了主角狗狗「悟飯」的身世。這隻有著粉紅鼻頭的超萌白色流浪狗，經歷了長達十年的生命旅程，預告中呈現了牠生命裡三段深刻的交集。片尾一句「狗狗比人類更能牢記生命中的一切」作為核心金句，配上揪心的配樂，預示本片將成為2026年台灣影壇的最強催淚彈，《伴我一生，感謝你》將於4月30日在台上映。

▲《伴我一生，感謝你》呈現狗狗「悟飯」生命裡三段深刻的交集。（圖／龍祥提供）