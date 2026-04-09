林采緹去上海「走在路上突被攔下」！承認犯一失誤：真的很狼狽

記者潘慧中／綜合報導

林采緹近日飛往上海參觀餐飲設備展，在行程最後一天走在路上時，意外被詢問「能不能30秒街拍」。儘管當時正下著雨，她一度猶豫後還是答應了，只不過事後查看照片時，她發現自己犯了一個小失誤。

▲林采緹前幾天去上海看展。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



在街拍照中，只見林采緹身穿一件粉色針織長外套，內搭白色合身短版上衣，下半身則是淺藍色牛仔裙，整體風格簡約又亮麗。最特別的是，她手中撐著的橘紅色長傘，內襯印有細緻的西方名畫圖樣，與街景交織出一種古典與現代碰撞的藝術氛圍，即便在雨天也架勢十足。

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▲▼林采緹忘記縮小腹了。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



即便林采緹本人謙稱當下「頭髮真的很狼狽」，但在攝影師的鏡頭下，她撐著傘專注望向遠方，或是露出甜美笑容的模樣依舊動人，隨性的長髮更增添了一抹慵懶美感。

▲林采緹外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



照片曝光後，林采緹在文中語帶俏皮地透露一個小祕密，原來因為是臨時接受街拍邀請的關係，「我忘記縮小腹了」，並配上一個無奈的表情符號，展現真性情。