首登大巨蛋香港歌手！鄧紫棋彩排照「嘴邊肉」照圈粉…天王來按讚

記者陳芊秀／綜合報導

34歲香港鐵肺天后鄧紫棋（G.E.M.）自9日起一連4天在台北大巨蛋舉辦「I AM GLORIA」巡迴演唱會，並成為首位登大巨蛋開唱的香港女歌手。開唱前夕，她提前曬出彩排照分享心情，更調皮擠出臉頰「嘴邊肉」向歌迷打招呼。貼文一出吸引8.7萬人狂讚，連天王周杰倫都被釣出來按讚。

▲鄧紫棋9日起台北大巨蛋連4天開唱，昨日曬出彩排照。（圖／翻攝自IG）

台北彩排花絮曝光

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鄧紫棋昨晚（8）感性發文：「GLORIA來到了台北各位！！心情如何！！我的心情在最後一張圖裡」。她文中代表心情的「最後一張圖」則讓歌迷笑翻。只見她近距離面對鏡頭，右手比出 OK 手勢，並巧妙地用食指與拇指夾住臉頰肉，擠出一塊渾圓飽滿的「嘴邊肉」，臉上帶著無奈又可愛的表情，展現出舞台下大方俏皮的一面。

▲鄧紫棋PO「嘴邊肉」照圈粉。（圖／翻攝自IG）

分享的照片中，鄧紫棋身穿灰色休閒連身套裝、戴著白色球帽，正全力投入彩排。她手持「金色麥克風」開唱相當專注，背後是專業的樂器與音響設備。其中幾張黑白濾鏡照片展現了她在黑暗舞台燈光下，獨自練唱與拉筋暖身的專業姿態，力求將演出調整至完美。

▲鄧紫棋彩排神情專注。（圖／翻攝自IG）

天王按讚認證！

眼尖粉絲發現周杰倫也來為鄧紫棋來台的貼文按讚，紛紛留言驚嘆「杰倫有點讚欸」、「這夢幻聯動我可以」。粉絲發現貼文是鄧紫棋相隔兩個月更新動態，激動回應「時隔兩個月終於更新了」、「好期待，週五見」。還有沒搶到票的歌迷遺憾留言「沒有搶到票很難過」。而大多數粉絲則紛紛送上祝福「演出順利」、「閃閃發光吧」。