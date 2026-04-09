演gay爆紅！溶元gay要結婚了「6月娶圈外女友」　韓網驚：他直男？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員章溶元過去參演過大大小小戲劇作品，但讓他一戰成名的是參與短片的GAY演技，渾然天成的表現模式，讓不少網友誤會他真的是同性戀，影片更因此紅到台灣來，被稱為「龍源gay」（正名為溶元gay）。現年32歲的他，9日傳來好消息，即將在6月娶圈外女友，令不少粉絲笑虧「原來他真的喜歡女生」。

▲溶元透過GAY演技一戰成名，後來接的角色幾乎都是同性戀。（圖／翻攝自YouTube）



章溶元曾經演過機智老王扮gay全身而退的人氣短片，台灣粉絲把短片翻成中文，也讓他的知名度大漲，受到很多台灣粉絲喜愛。他過去其實曾經澄清自己是直男，但不少粉絲沒當一回事，沒想到，9日傳來結婚消息，令劇迷驚呼「居然真的是直男」。

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▲▼溶元gay要結婚了，6月娶圈外女友，婚訊震撼韓網。（圖／翻攝自溶元IG、YouTube）



據韓媒報導，章溶元預計在6月27日於首爾的某飯店舉辦婚禮，妻子是圈外人，據悉，他與女友已經交往逾3年，在經過長時間的交往後，決定攜手伴終生，而他近期有參演《在你燦爛的季節》，同樣是飾演一名Gay設計師，戲劇殺青後，他親自向劇組人員、演員報喜，結婚消息才因此傳開。

有趣的是，粉絲最吃驚的莫過於章溶元是直男，韓媒報導標題還不忘標註「妻子是女生」，馬上掀起熱議，粉絲送上祝福「笑死，為何強調是女生」、「看到標題笑出來」、「誒？他是直男嗎」，新聞下方留言區相當熱鬧。