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劉愷威李曉峰爆分手！社群甜蜜互動全消失　劉丹反應成關鍵

記者張筱涵／綜合報導

港星劉愷威與中國女星李曉峰自2022年公開戀情後，一度被視為穩定發展的情侶，如今卻傳出關係出現變化。隨著劉愷威父親劉丹近期受訪時態度轉趨保守，加上兩人互動減少，外界紛紛猜測這段維持約2年的戀情恐已出現轉折。

外送稿用　▲▼劉愷威,李曉峰。（圖／翻攝自微博／劉愷威、李曉峰微博）

▲劉愷威和李曉峰傳情變。（圖／翻攝自微博／劉愷威、李曉峰微博）

劉丹態度轉變　戀情狀態引發聯想

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過去劉丹曾公開稱讚李曉峰，對兒子的感情表達支持，不過他近日出席活動時，對於兒子目前的感情狀況卻顯得相當低調，直言未曾見過女方，也不清楚兒子是否仍在交往中。此番說法與過去的積極態度形成落差，也讓外界開始關注兩人關係是否已有變化。

社群互動消失　同框畫面不再

除了家人回應引發討論外，李曉峰近期也被發現刪除社群平台上過去與劉愷威相關的甜蜜貼文，兩人也長時間未再公開同框。種種跡象累積之下，使分手傳聞逐漸升溫。

事業發展受關注　感情動向成焦點

劉愷威近年離開原經紀公司後，演藝曝光相對減少，作品與資源不如以往穩定，也讓他的近況持續受到關注。在此背景下，與李曉峰的戀情變化更成為外界關注焦點之一。目前雙方尚未對分手傳聞做出說明，戀情是否畫下句點仍有待進一步確認。

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劉愷威李曉峰

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