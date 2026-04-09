廉惠蘭遭AI盜臉！電影未授權偷用肖像　連「體態聲音」都假冒

記者張筱涵／綜合報導

南韓實力派演員廉惠蘭捲入AI影像爭議，其肖像近日遭未經授權使用於一部AI電影，引發外界對肖像權與深偽技術（Deepfake）的關注與討論。

▲廉惠蘭。（圖／翻攝自NAVER）



未經同意使用AI重現形象 經紀公司發聲明抗議

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廉惠蘭所屬經紀公司Ace Factory於3月31日發出聲明表示，確認YouTube上出現一段未經授權使用她肖像的AI影片，「公司事前從未與該影片製作方進行任何協議或授權」，並強調目前相關影片已轉為非公開並完成刪除。

據了解，該影片為AI電影《查表員》（검침원），內容透過生成式AI技術重現廉惠蘭的臉部、聲音與說話方式，甚至連體態都高度模擬，畫面逼真程度足以讓觀眾誤以為她實際參與演出。

製作方稱已取得授權 實際卻未經同意

爭議點在於，該影片製作方對外宣稱已取得廉惠蘭的肖像使用許可，但實際上無論是演員本人或經紀公司，皆對此毫不知情。消息曝光後，經紀公司隨即採取行動，要求下架相關內容。

此事件也引發外界對AI技術濫用的疑慮，尤其是深偽影像不僅可能侵害藝人權益，也可能誤導大眾認知。過去類似問題多出現在非法廣告領域，如今更延伸至影視作品，爭議層級進一步升高。

AI倫理與法律界線再掀討論

隨著生成式AI快速發展，肖像權與數位人格權的保護成為重要議題。此次事件被視為AI技術應用邊界的警訊，也再次凸顯相關法規與產業自律機制仍待完善。