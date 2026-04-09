阿翔突PO文求救「搭公車掉了重要私物」！哭曬本體照：到站收得匆忙

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）今（9）日焦急於社群網站發文尋物，他透露昨天搭公車時，因到站收東西過於匆忙，不慎將零錢包遺落，連同裡面一張很重要的東西也不見了，「哭」，希望能透過網路力量拾回。

▲阿翔搭公車掉了重要私物。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）



阿翔感傷地說，這張遺失的卡片對他而言非常有意義，不只是他平常搭公車用的「專屬悠遊卡」，卡面還能印出自己想要的照片。從他分享的照片可見，卡片上印著他與愛妻及三個孩子的全家福，也難怪遺失後他會如此心急。

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▲阿翔的專屬悠遊卡是全家人出遊的照片。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）



於是，阿翔詳細還原了遺失的過程，他是在8日早上9點44分左右，搭乘205路公車從台視站前往松山車站方向。他在車上拍完照後，因為公車突然到站，他急忙收東西準備下車，「可能是這樣，我的卡片和零錢包掉在205公車上面。」

▲阿翔旅行時印的專屬房卡也不見了。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）



對於遺失心愛的東西，阿翔最後只能隔空喊話：「請問司機大哥，你到總站的時候，有撿到嗎？」貼文一出，許多粉絲紛紛轉發並留言安慰，希望能透過社群的散播力，幫他早日找回那張充滿家庭溫度的專屬悠遊卡。