45歲韓星宣布懷孕！　喜曬超音波照：沒想到這年紀還有機會

記者張筱涵／綜合報導

南韓「韓國小姐（Miss Korea）」出身的演員金珉京傳出喜訊，結婚2年後順利懷孕，她9日透過社群平台親自公布消息，並曝光多張超音波照片，分享迎接新生命的喜悅。

▲金珉京今年45歲。（圖／翻攝自Instagram／_minkyungkim_）



從公開的照片可見，金珉京記錄下懷孕初期到約12週的變化過程，包含5週、6週到10週以上的超音波影像，清楚可見胎兒逐漸成形的模樣。另外也曬出多支驗孕棒照片，顯示明顯兩條線的結果，象徵成功懷孕。她也特別分享一張擺放在彩色裝飾上的超音波照，充滿溫馨氛圍，喜悅之情溢於言表。

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▲金珉京分享驗孕棒是兩條線。（圖／翻攝自Instagram／_minkyungkim_）



親自報喜：沒想到這個年紀會宣布懷孕

金珉京在貼文中寫道：「沒想到在這個年紀，會有機會宣布懷孕的消息。」她感性表示，珍貴的小生命已經來到身邊，對此充滿感恩，深信這份喜悅是來自上天的回應，「我相信是上帝回應了我們，讓爸爸在天上也能幸福」，字句間流露出對家人的思念與祝福。

▲金珉京將不同時期的超音波照拼貼起來，記錄寶寶的成長。（圖／翻攝自Instagram／_minkyungkim_）



盼平安誕生 向外界請求祝福

面對即將到來的新身份，金珉京表示，目前最重要的是寶寶能夠健康成長，「希望孩子能像現在一樣，在媽媽肚子裡好好長大，並平安健康地來到這個世界」，也向粉絲與大眾請求祝福與禱告。

韓國小姐出身 結婚2年迎人生新階段

現年45歲的金珉京，2001年奪下韓國小姐「真」后冠後進入演藝圈，之後活躍於戲劇與電影領域，代表作品包括《1%的可能性》、《四月之吻》、《致父親母親》、《傳聞中的七公主》、《媽媽發怒了》、《噗通噗通… 他和她的心跳聲》、《無子無憂》等，以及電影《暗網殺機》、《煉獄殺手》、《Moonwalk》等。