小A辣將告別國際選美舞台！粉色戰袍辣秀長腿　鬆口：明年是最後一戰

記者張筱涵／綜合報導

網紅小A辣9日更新社群平台，親自宣布將逐步告別國際選美舞台，透露今年參賽後，明年將迎來人生最後一場選美比賽，引發粉絲關注。

▲小A辣將最後一次參加選美。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



從她曝光的一系列形象照中可見，小A辣身穿一襲粉色高衩禮服亮相，整體造型華麗又充滿氣勢。禮服採用立體花朵與亮片刺繡設計，搭配垂墜式披肩，隨著動作飄逸延展，展現強烈舞台張力，高衩剪裁更大方露出修長美腿，搭配銀色高跟鞋，整體氣場全開，無論正面或側身角度都相當吸睛。

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鬆口將迎「最後一戰」 坦言名次已非重點

小A辣在貼文中直言：「今年應該是我最後一次參加國際選美了。」並進一步說明，因為年齡限制，「明年的那一場，會是我人生最後一場比賽。」

不過，她也坦承，隨著一路走來的歷程轉變，對於比賽結果的看法已經不同，「有沒有得名，已經沒那麼重要了」，反而更享受準備過程帶來的成長與體悟。

▲小A辣一席粉紅禮服很美。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



從迷惘到確定方向 直言過程更有價值

小A辣分享，從一開始的迷惘，到現在清楚知道自己「在做什麼、為什麼而做」，這段經歷對她而言，比名次更加珍貴。同時，她也透露，今年將完整記錄備賽過程，甚至會帶攝影團隊到現場，拍下比賽的每一刻，希望把這段旅程留下來，也與粉絲分享。

想幫助更多人踏入選美 喊話粉絲一起見證

除了記錄自身歷程，小A辣也計畫整理參賽經驗，提供給有興趣投入選美的女性，包括報名方式與準備方向，希望幫助更多人踏出第一步。最後，她也向粉絲喊話，希望大家在留言區加油打氣，「我會帶著你們一起上場！」展現滿滿決心與正能量。