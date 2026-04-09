85歲「台灣嘻哈始祖」劉福助爆多次拒絕演出　罕見露面近況曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

劍湖山世界迎來40週年里程碑，春季限定「耐斯歌廳秀」繼3月首演爆紅後，第二場將於4月25日在彩虹劇場登場，這次集結黃西田、劉福助、王彩樺、梁佑南、朱海君、蔡亞露等超過11組跨世代藝人輪番上陣，重現「歌、舞、劇、笑」四位一體的經典歌廳秀風華。

▲▼ 劉福助因黃西田才答應出面演出。（圖／劍湖山世界提供）

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被譽為「台灣嘻哈始祖」的劉福助近年婉拒多場大型演出，這次難得首肯回歸，坦言全因是老友黃西田策劃：「很開心跟老友合作，因而答應！」他更透露與已故劍湖山二老闆情誼深厚，「在最熟悉的地方演出感到很開心自在。」

身為歌廳秀的始祖，劉福助分享在演出後台宛如大家庭，好友幾乎都會同一檔演出，後台非常的精彩，為了趕時間演出，大家都會在現場直接更換禮服，猶如一家人，下午場演完後，同檔演出歌手還會相約喝下午茶，而歌中劇絕對是節目重點，由於大家行程都很匆忙，不一定有充裕時間可以彩排，因此很多時候都是即興的，考驗著默契，每每演出時經常會凸槌，但也是現場最佳的效果。

▲ 15組藝人嗨唱劍湖山「耐斯歌廳秀」。（圖／劍湖山世界提供）

他笑說曾經有次演出是他包檔負責安排歌手，「為了歌中劇七仙女戲碼，我構思顛覆男女性別，我跟黃西田，余天、康弘，長青等大男生都反串成七仙女，李亞萍則扮演俏書生，採即興演出，看到我們大男生扮演的驚嚇七仙女，台下笑到掌聲不斷，演出效果爆棚。」幽默表示因此賺了個大紅包。演唱會購票洽年代及劍湖山官網。