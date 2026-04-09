正妹女歌手認愛「小楊祐寧」！　熱戀半年卻拒絕一起工作原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

曾入圍金曲新人的創作女歌手Jocelyn 9.4.0，推出全新專輯《Sweet Spot》，昨（8日）舉辦新專輯發布記者會，金曲歌后孫盛希也驚喜現身站台，令她相當感動。而專輯圍繞甜蜜氛圍，她受訪時也大方認愛，男友是一名攝影師，她笑說：「情侶真的不能一起工作。」

▲Jocelyn 9.4.0推出新專輯《Sweet Spot》。（圖／種子音樂提供）

Jocelyn 9.4.0與攝影師男友交往半年，她形容男友外型是「小楊祐寧」，新歌〈100次說分手〉就是寫給男友，她自曝身為牡羊座，個性非常火爆，又是一個需要愛情的女生，所以常常會因為一點小事就爆炸喊分手，像是前一陣子做專輯時陷入低潮，好幾個月都會因小事大發脾氣，接著崩潰大哭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每每都是男友負責接收她脾氣、耐心安撫她，「妳自己想清楚，我不想要分手」，也因此即使兩人價值觀不同常吵架，感情還是非常甜蜜。不過Jocelyn 9.4.0直言，兩人在工作上不合，「我是細節派，男友是結果派」，談及有沒有因為吵架改變男友？她笑說：「我有說，我們先暫時不要一起工作。」

▲孫盛希前來祝賀Jocelyn 9.4.0。（圖／種子音樂提供）

Jocelyn 9.4.0這張次新專輯大多數曲風帶甜蜜感，恰好反映出她現在處於熱戀期的狀態。入圍過金曲新人後，她下個目標是金曲歌后，但她大方表示已經對這張專輯負責，若屆時真的沒有入圍，得失心也不會太重。