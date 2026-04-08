盧廣仲北、高流加場「15萬人搶爆」　他鬆口大巨蛋：下次經過去唱

記者蔡琛儀／台北報導

盧廣仲日前宣布舉辦「盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流」北流、高流共6場演出，其中5月22日與7月12日雙城加場開賣更掀起搶票潮，門票一分鐘內全數售罄，超過15萬人同時上線搶票，系統瞬間塞爆，讓全網大崩潰。

▲盧廣仲加場吸引15萬人狂搶。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

粉絲集體敲碗盧廣仲下次可直攻台北大巨蛋，對此盧廣仲笑說：「下次經過大巨蛋，有看到你，我就進去唱。」對於加演場再度秒殺，盧廣仲也表示：「真的謝謝大家支持，知道還有很多朋友沒買到票，我會嚴重的思考下ㄧ次的場地！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧廣仲去年推出翻唱專輯《傷心早餐店》，不僅創下破億點擊，更橫掃20多座實體與串流排行榜冠軍，聲勢一路延燒，隨後展開的世界巡迴從台北一路唱到紐西蘭、澳洲、新加坡、馬來西亞、澳門三場、北美四站及香港紅館三場，場場完售、幾乎開賣即秒殺。

▲ 盧廣仲去年推出翻唱專輯《傷心早餐店》。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

身兼添翼發行人與專輯製作人的鍾成虎表示，《傷心早餐店》從一開始就不是一張「理所當然會成功」的專輯，這項重製計畫選擇翻唱的歌曲既不是經典金曲，也不是懷舊曲目，而是一批從未被大規模聽見的作品，因此對團隊而言，比起成績，更重要的是能再次確認不是只有被看見過的歌，才有被需要的可能。