蕭秉治驚喜宣布雙喜臨門！　五月天＋五迷助圓夢超感動

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治在公布3月31日香港和7月4日馬來西亞演唱會後，7日驚喜宣布6月20日將到西安西演SPACE舉辦「活著Alive」演唱會，這也是他出道以來第一次在西安開唱，此外他還推出全新創作單曲〈頻率 Tuned To You〉，可說是雙喜臨門，該曲也是影集《向流星許願的我們》片頭曲。

▲ 蕭秉治迎雙喜。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治今年生日許下新的一年他也期待能到更多城市跟歌迷見面，已步步實現，解鎖新城市，6月20日將首度在西安開唱的他，他說：「很緊張，但也很興奮，因為是第一次到西安開唱，很希望可以把自己的音樂介紹給西安的朋友，我也一直很想去看兵馬俑。」

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而能實現這個願望，蕭秉治感謝師兄五月天歌迷的大力促成，一直有住在西安的粉絲在歌迷群組中許願蕭秉治能到西安開唱，盼了二年終於把他盼到了，但蕭秉治第一反應卻是：「西安應該沒有什麼人來看我吧！」

▲ 蕭秉治即將首度唱進西安。（圖／相信音樂提供）

隨著越來越多歌迷掛保證，甚至熱情地說要幫他找場地、住宿、撂人，讓蕭秉治信心大增，更感謝歌迷的熱情相挺。他近年擔任五月天演唱會13場開場嘉賓，與師兄合唱〈外人〉，讓他收獲了不少愛屋及烏的歌迷，除了感謝師兄給他的機會，也很謝謝五迷支持。