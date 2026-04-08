逸祥愛車慘變老鼠房！排檔桿內「塞滿餅乾」　管線全爛損失曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

男星黃逸祥日前透露愛車遭老鼠入侵，自己雖然立刻清空零食、放置黏鼠板補救，但老鼠仍進出自如。他8日拍片更新狀況，表示將車子送修後，發現排檔桿旁塞滿餅乾、管線被咬爛，損失慘重，他也借此呼籲網友「別在車內吃東西」。

▲黃逸祥的愛車被老鼠入侵多日。（圖／翻攝自Instagram／yixiang2474）

黃逸祥表示，自己近日將愛車送往維修廠全拆檢查，結果一打開排檔桿外殼，裡面全是老鼠藏的餅乾；掀開地墊後，更發現管線幾乎全被咬爛，連後座棉花也被咬下來築巢，「簡單講，我的車已經被牠當成套房在住了。」

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▲黃逸祥分享車內慘狀。（圖／翻攝自Instagram／yixiang2474）

黃逸祥細數初步確認的損壞清單，包括冷氣排水管、安全氣囊線路、安全帶警示系統及地墊海綿等。且由於冷氣水流出，椅子下方還出現泡水情形，總損失金額仍在評估中。對此，黃逸祥提醒車主們一定要定期清理車內環境，盡量別在車上吃東西，也別存放任何食物。

【黃逸祥社群全文】

各位，我這次真的損失慘重…

車上那隻老鼠，居然直接定居在我車上

目前車子已經送去車廠整個拆開檢查

結果一打開排檔桿旁邊

全部都是牠藏的餅乾

再把地墊掀開，直接崩潰

底下的管線幾乎被咬爛

後座的棉花也被牠整個咬下來拿去做窩

簡單講，我的車已經被牠當成套房在住了

目前已確認損壞的項目：

・冷氣排水管

・安全氣囊線路

・安全帶警示損壞

・地墊海綿損毀

・椅子下方泡水（冷氣水流下來）

現在還在評估總損失金額…

如果你最近有在車上吃東西的習慣

真的要小心，不要跟我一樣

另外我也會向這隻老鼠提告跟求償