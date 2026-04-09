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德牧系體育生X海鹽系學長！經典耽美小說改編BL劇　男男CP顏值超高

記者黃庠棻／台北報導

曾執導現象級作品《我和X先生》的爆款名導章晚時，今年春季帶著最新力作回歸。改編自豆瓣8.6高分、被讀者譽為「S級經典耽美 IP」的《未名湖畔的愛與罰》，全新影集《你的心事映在我的眉間》正式於全球最大 LGBTQ+、BL與GL影音串流平台 GagaOOLala 上線。

▲BL影集《你的心事映在我的眉間》。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL影集《你的心事映在我的眉間》。（圖／GagaOOLala提供）

本劇憑藉極致細膩的千禧年代美學，以及兩位主角間強烈的化學反應，未開播即在社群引爆討論，被媒體譽為「2026 年春季最具質感的影視天花板」。

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千禧美學再現：揮灑原始青春荷爾蒙

導演章晚時在本作中展現了極致的美學追求，精準還原千禧年特有的時代符號。劇集以當年的集體記憶作為情緒導火線，其中一幕男生宿舍在大雨中赤膊興奮踢足球的經典畫面，不僅喚醒了那個資訊尚未爆炸年代的原始生命力，更透過「潮濕感」與「透明感」的視覺語彙，將雨水與汗水巧妙轉化為角色內心隱密的情緒映射。

▲BL影集《你的心事映在我的眉間》。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL影集《你的心事映在我的眉間》。（圖／GagaOOLala提供）

為了追求空間的真實還原，製作團隊遍尋所有老舊校舍，只為尋得符合千禧年初期質感的木製桌椅與泛黃運動服。導演章晚時感性表示「千禧年是一個轉折點，那是人們還習慣集體圍著電視機尖叫的年代。我想拍出的不僅是情懷，更是那種在『慢節奏』生活中，情感被無限放大的真實與笨拙。」

主 CP 完美還原「純到骨子裡」的暗戀

本劇選角被廣大書粉盛讚為「神還原」，兩位新人演員的互動被形容為「純愛戰神」與「人間百憂解」的巔峰對決。孫才楨飾演的「德牧系體育生」于雷，性格陽光、黏人且具備強大爆發力，對梁貝易飾演的陳可擁有強烈的佔有欲；梁貝易詮釋內斂細膩、溫柔包容的「海鹽系學長」。

▲孫才楨飾演的「德牧系體育生」于雷。（圖／GagaOOLala提供）

▲孫才楨飾演的「德牧系體育生」于雷。（圖／GagaOOLala提供）

兩人捨棄刻意灑糖的套路，僅憑眼神交鋒與微秒的身體接觸，就將那份「心動已久」卻不敢言說的防線崩塌感演繹得淋漓盡致。此外，兩位新人演員在戲外自然流露的照應，更讓他們被粉絲封為年度「天菜 CP 」。

▲梁貝易飾演的陳可是溫柔包容的「海鹽系學長」。（圖／GagaOOLala提供）

▲梁貝易飾演的陳可是溫柔包容的「海鹽系學長」。（圖／GagaOOLala提供）

拒絕魔改！原著作者坐鎮保證「情感還原」

原著《未名湖畔的愛與罰》在耽美文學界擁有不可撼動的「白月光」地位，其對青春暗戀的細膩描寫，曾被視為影視化的「難攻不落之城」。為了不辜負讀者期待，劇組特別邀請原著作者親自參與劇本討論，鄭重承諾「保留核心情感線」。

▲《你的心事映在我的眉間》孫才楨（左起）、梁貝易與黃懷霆、程昊。（圖／GagaOOLala提供）

▲《你的心事映在我的眉間》孫才楨（左起）、梁貝易與黃懷霆、程昊。（圖／GagaOOLala提供）

影集中將逐一呈現「未名湖波光」、「圖書館偶遇」等書粉心中的經典場景。影集版本不僅還原了動人的台詞，更在影像細節上補足了文學描寫的空白，讓那段「未曾說出口的喜歡」真正具象化。

▲孫才楨（右）、梁貝易組成CP。（圖／GagaOOLala提供）

▲孫才楨（右）、梁貝易組成CP。（圖／GagaOOLala提供）

此外，由黃懷霆與程昊飾演的副 CP 線，則以極致的「欲感」與成年人間的大膽拉扯，與主線純愛形成鮮明對比，滿足觀眾對情感層次的多元渴望。

《你的心事映在我的眉間》自4月3日起，每週五晚間8點於GagaOOLala上線。 誠摯邀請觀眾一同重溫那段將心事藏在眉間的青澀歲月，見證這場關於成長與愛情的溫柔邂逅。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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你的心事映在我的眉間孫才楨梁貝易黃懷霆程昊

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