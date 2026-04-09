陸劇男神減重5kg！新戲搏命「單手馴馬、衝火場」　0替身親上陣

記者黃庠棻／台北報導

《冰湖重生》由「新生代男神」李昀銳與「小趙麗穎」黃楊鈿甜領銜主演，作為話題人氣陸劇《楚喬傳》續集，將在8日起於MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

▲《冰湖重生》由黃楊鈿甜、李昀銳、張康樂主演。（圖／愛爾達電視提供）

《冰湖重生》改編自人氣小說，故事接續冰湖之戰，女主「楚喬（黃楊鈿甜飾）」被「燕洵（張康樂飾）」所救，誤以為「諸葛玥（李昀銳飾）」已葬身河底，所以想藉機為「諸葛玥」復仇，但後續卻察覺「諸葛玥」似乎沒有死。同時間已走火入魔的「燕洵」掀起戰亂，惡毒公主「趙淳兒（夏夢飾）」也趁機使壞，「楚喬」與「諸葛玥」可說是面對重重挑戰。

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▲《冰湖重生》張康樂。（圖／愛爾達電視提供）

《冰湖重生》未演先轟動，女主角「黃楊鈿甜」曾在前作《楚喬傳》中飾演「童年楚喬」，當年年僅9歲的她在劇中幾乎零台詞，憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌與不屈，將角色的倔強與要強發揮淋漓盡致，展現生動演技令觀眾留下深刻印象。

如今18歲的黃楊鈿甜親自接棒飾演成人版楚喬角色，從眼神到氣質全面升級，更為角色注入「宿命感」，讓劇迷和書名狂讚根本是「天選楚喬」。據悉，這是童星出身的黃楊鈿甜第三度與李昀銳合作，她自曝拍攝前期因彼此太過熟悉，所以很容易一對眼就笑場，需要重新適應戀人關係。她認為「諸葛玥」就像是「楚喬」的「救贖導師」，也希望觀眾能期待兩人在劇中的關係變化和發展。

▲《冰湖重生》黃楊鈿甜。（圖／愛爾達電視提供）

李昀銳在劇中飾演的「諸葛玥」，是一位從冰湖底重生的謀略者，在極端環境中展現強烈求生慾，多場實打實鬥的動作鏡頭，更是細膩刻畫了生命在絕境下的爆發力。

在劇組釋出的角色特輯影片中，李昀銳聊到對「諸葛玥」最吸引他的特質是為心中所愛放棄所有堅韌和豁達，從大雍青山院到冰河落難，不管是時空背景、還是他跟其他角色之間的人物情感跨度都很厚重。

▲《冰湖重生》李昀銳。（圖／愛爾達電視提供）

另外，李昀銳也強調「諸葛玥」在墜入冰湖的前後反差很大，前期的他是有點傲嬌的貴公子，重生後變成看淡生死的滄桑隱者，為了貼合這樣的形象減重近5公斤，他也為角色勤練騎馬，劇中多場「單手馴馬、衝入火場」等高難度動作戲皆無用替身、親自上陣，製片人張萌也大讚「馬戲標竿」。

▲《冰湖重生》由黃楊鈿甜、李昀銳、張康樂主演。（圖／愛爾達電視提供）

《冰湖重生》製作團隊不僅遠赴海拔4000公尺的高原雪山實景拍攝，在零下17度的低溫與稀薄氧氣的極端環境下，將「寫實感」推向極致，導演侶皓吉吉特別以「戰損美學」顛覆大眾對江湖想象，將國家間的權謀鬥爭與角色的悲劇宿命、緊密交織「戰損美學」的概念，透過冰裂紋、血痕與紗幔等元素，構築出一個既淒美又具張力的「亂世宿命下的絕境重生」。

侶皓吉吉也曾在採訪提到「冰湖」不僅是故事發生的死地，更象徵著一種堅韌不拔的精神，他要求演員在表演上追求「極致」，捕捉角色在生死關頭最原始的人性反應，帶領觀眾隨主角一同在冰封的記憶中拼湊真相。《冰湖重生》8日起於MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。