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白冰冰不滿海報名字「被放往生藝人旁」　高流執行長還原道歉過程

記者黃庠棻／台北報導

由高雄流行音樂中心打造、楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》，將於4月10日正式上映，主視覺海報卻意外掀起討論，畫面中集結多位已故藝人肖像，還在未知會的情況下在海報上寫了白冰冰的名字。今（8）日該片舉辦首映會，高流執行長也回應了此事。

▲謝順福、邵大倫、澎澎、楊力洲出席《高雄有顆藍寶石》台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《高雄有顆藍寶石》舉辦台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

紀錄片《高雄有顆藍寶石》今（8）日舉辦首映會，高雄流行音樂中心執行長丁度嵐、導演楊力州、豬哥亮兒子謝順福、藝人邵大倫、澎澎皆一同現身，尤其是澎澎穿著一身華麗的豹紋服裝現身，吸睛程度彷彿帶著所有人回到秀場。

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▲澎澎出席《高雄有顆藍寶石》台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲澎澎出席《高雄有顆藍寶石》台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

日前，《高雄有顆藍寶石》疑似在未知會的強況下，在海報上使用了白冰冰的名字，並與豬哥亮、高凌風等已故巨星並列，讓對方有些許不悅，高雄流行音樂中心執行長丁度嵐今（8）日透露，有在第一時間打電話道歉，強調「高流這邊充分的抱歉，我們也會檢討。」

▲▼ 《超級冰冰Show》錄影主持人白冰冰。（圖／攝影中心攝）

▲白冰冰。（圖／攝影中心攝）

丁度嵐強調「冰冰姐不舒服的感覺我們都能明白，我也第一時間就有打電話去溝通了，她也充分了解了我們的做法，我們尊重每個長輩不舒服的地方。」而白冰冰在經過他的解釋之後，也充分給予理解，他也笑說「我們後面還聊得非常愉快，她是一位非常令人尊敬的綜藝大姐。」

▲丁度嵐出席《高雄有顆藍寶石》台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲丁度嵐出席《高雄有顆藍寶石》台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

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