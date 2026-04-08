余祥銓被檢舉違停 李亞萍爆「余天上排牙全爛」 「只吃止痛藥」

記者葉文正／台北報導

藝人余天、李亞萍之子余祥銓，今天被爆料開特斯拉在北投公車站牌邊違停，經民眾提醒，雙方出現火藥味，余祥銓表示：「爸爸一次拔四顆牙很嚴重，怕爸爸身體受不了才違停一、兩分鐘等他。」李亞萍也表示，兒子不是有意違規，余天上排牙齒都受到影響，只吃止痛藥，從中午去看晚上才回家。

▲余詳銓(左)心疼老爸余天牙痛。（圖／記者黃克翔攝）

李亞萍對於兒子開名車去載余天因而違停感到難過：「我們當然委屈，那條路很窄，巴士都很難通過，他老爸爸牙齒又很痛，牙齦發炎到都是膿，痛到眼淚都快掉下來，余祥銓不敢遲到，因為被插進去又要等很久，余天不是只有四顆牙影響到，是上排牙齦整個腫到，都沒吃東西，只吃止痛藥，瘦了五六公斤，他是很能忍的人，祥銓也不是故意的。」

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▲李亞萍(左)為兒子叫屈。（圖／翻攝臉書）

李亞萍說，余天中午出去，剛剛才回來，診所其實就在北投山下，「可憐吧，兒子真的急了，又沒有司機，現在請司機怕很浪費，可能有二十天都在空閒，因為我們夫妻幾乎都不出去，要開源節流，不然到老了怎麼辦，怕去當遊民，政治害了余天，把房子都賣了，他覺得做甚麼就要像甚麼，念了很多政治書籍。」換來的是一場空。

▲李亞萍爆料余天牙痛竟然只吃止痛藥。（圖／翻攝臉書）