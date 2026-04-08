羅時豐拍戲撞柱脊椎斷掉　邰智源打到十字韌帶開刀

記者葉文正／台北報導

料理實境節目《真料理兩鍋論》邀請到醫師、護理師、性治療師、器捐協調師、營養師、藥師、麻醉科醫師、運動治療師等各個領域的21位醫療從業人員擔任評審，訪問環節更是變成問診現場，從失智預防、視力老化到性治療諮詢各種項目都有，邰智源更是幾乎每個環節都認真提問，被KID吐槽他是藉機免費看病，黃鐙輝更笑說今天不用掛號就可以問診。

▲羅時豐(左)脊椎曾斷過。（圖／麥卡貝提供）

當訪問到運動治療師時，羅時豐透露自己曾在拍戲時，有場戲要被臨演推倒，沒想到自己後面有根柱子，一推他後背就猛的撞到。「一撞我就覺得脊椎好痛、痛的不得了，但當下你還是要把戲演完，演完以後我就開刀了，因為我脊椎後面一處斷掉了，壓迫到神經。」

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▲邰智源(右一)也受過重傷。（圖／麥卡貝提供）

黃鐙輝則感嘆拍打戲受傷濺血都是日常，「我有場打架戲要被過肩摔，被摔了大概二十幾次，當下只覺得腳有點小小痛，想說沒關係回去休息一下就好了，等我痛到去看醫生才知道腳已經脫臼了。另一次打戲被打到噴鼻血，我乾脆建議導演不要浪費鼻血繼續拍」

邰智源則回憶自己打籃球時跳起來要搶籃板，卻拐到右腳而十字韌帶開刀，因為是半身麻醉，邰智源直接看著醫師們使用各種醫療器械在自己腿上，器具轉動、切磨的聲音更大到像施工一樣超級可怕。沒想到KID與黃鐙輝聽後第一反應卻是驚呼「你會打籃球？阿公打籃球欸！」還不斷拱邰智源說想看他打籃球的樣子，直呼無法想像，眾人的歪樓發言讓邰智源哭笑不得。

而在訪問兒科加護護理師的環節時，聽到護理師分享照護早產兒的經歷後，站在一旁的KID就開始紅了眼眶，連提問時聲音都有點哽咽。當聽到護理師因父母跪下感謝而不捨落淚時，KID更共情激動到當場落淚，甚至一度心情難以平復到表示「我不行了，我不能再聊下去了，你們先問，我去拿個面紙。」隨即暫時退到側台擦淚平復心緒。

節目中君白化身應援團跳應援舞為醫療人員加油打氣，她還透漏自己曾因車禍壓迫到腰部神經，而放棄出國當專業舞者的夢想，但也很感謝所有醫療人員們的辛勞。「當時每天吃藥看醫生，能感受到身體逐漸負荷不了，連日常作息都受到影響，有時候會掰咖走路，過程非常煎熬。且我也有家人在醫療體系工作，很能體他們的辛苦。」斐棋則是化身醫師尋找可以治癒醫療人員的美食，她感謝道「平常都是醫護人員照護我們，很榮幸今天能換成由我們來照顧他們的味蕾。」