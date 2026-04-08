八點檔女神梁佑南正妹女兒也出道！　粉絲北車搶合照…她被晾一旁

記者蔡琛儀／台北報導

劍湖山世界迎來40週年里程碑，春季限定「耐斯歌廳秀」繼3月首演爆紅後，第二場將於4月25日在彩虹劇場登場，這次集結黃西田、劉福助、王彩樺、梁佑南、朱海君、蔡亞露等超過11組跨世代藝人輪番上陣，重現「歌、舞、劇、笑」四位一體的經典歌廳秀風華。

▲▼ 梁又南與女兒方琦近年也一起演戲。（圖／翻攝方琦IG、劍湖山世界提供）

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梁佑南睽違三年近日再度回歸戲劇，目前演出民視八點戲劇《豆腐媽媽》，在婆媽心中是最經典的低調貴婦形象，梁佑南笑說難得與女兒方琦同檔戲演出，劇中雖然沒有很多互動，但會經常討論交換心得，日前與女兒現身台北車站，看到有許多粉絲要求與女兒合照，「我在一旁充當經紀人的角色，身為老媽的我，感到非常的開心！」

提到歌廳秀，梁佑南分享出道時剛好是歌廳秀的尾巴，沒有參與到，但小時候有看過豬哥亮的秀，在台下當觀眾欣賞，當時就很期待能在舞台演出，此次又是黃西田負責策畫，「西田哥是最經典的笑匠，讓我很期待演出！」

▲11組「耐斯歌廳秀」藝人參演。（圖／劍湖山世界提供）

對於黃西田的印象，梁佑南分享還是學生時曾當過臨演，在鳳飛飛主持的綜藝節目中演短劇，演出坐火車過山洞的劇情，「沒經驗的我，因為緊張，演出動作過大，手一揮的不小心打在西田哥的臉上，等到現場燈一亮時，看到西田哥的臉上紅一塊，現場觀眾爆笑聲不斷，但我超尷尬的，很感謝西田哥的大氣度。」直言這次一定會主動要求參與黃西田策畫的歌中劇演出。購票洽年代、劍湖山官網。