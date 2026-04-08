等了26年、申請5次小巨蛋才圓夢！滅火器再爆喜訊「又有成員當爸」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團滅火器宣布將在7月18日首次站上台北小巨蛋開唱，今（8日）舉辦售票記者會，他們從成軍20週年一路申請小巨蛋5次，從備取3到去年備取1，今年終於如願正取，主唱楊大正直言：「很感動，是我們一直很想完成的一件事，的確不容易。」也表示要感謝審議委員讓他們取得檔期。

▲滅火器樂團終於唱進台北小巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）

滅火器成軍26年終於圓夢，楊大正談到10年前開始拜鹿港玉渠宮田都元帥，並請了分靈供奉在辦公室，曾和田都元帥邊喝酒聊天邊擲筊，「我印象深刻的是去年火球祭前一天，開車載著神像回宮並北上，我祈求說『希望申請小巨蛋有好消息』，當晚就收到通知。」

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今好友玖壹壹健志特地前台力挺，雙團是否有望在演唱會再次同台？滅火器表示他們去年已在火球祭合作，但楊大正夢幻嘉賓人選是林強，「成團初期他影響我很多，如果有機會跟他一起在台上 不管什麼形式演出都意義非凡，但他現在也沒唱歌，如果願意來放歌對我來說也是很感動的事。」

▲玖壹壹健志站台力挺。（圖／記者周宸亘攝）

此外，近期剛成為團內第二位人父升的吉他手宇辰，女兒「小栗子」在上個月30日平安報到，「老婆上個月都在安胎，我現在比較放鬆了。」也甜讚女兒很聽話，因為前一天剛好北上工作，「跟女兒說要等我，我一到醫院接手，老婆就破水了。」他心疼老婆安胎辛苦，打算等老婆出月子中心後帶她出門散心，也不忘向楊大正請教育兒方式，團員被拱打金牌送寶寶，楊大正笑說：「用火氣音樂的名義。」

接著他們專心投入「ON FIRE DAY」小巨蛋演唱會籌備工作，楊大正已報名上健身房，希望降低體脂肪，首度攻蛋的亮點是否會脫衣服秀肌肉？滅火器對此支支吾吾：「既然大家期待，我們就討論一下，後續要做什麼。」演唱會門票於11日中午12點開賣，詳洽KKTIX。

▲滅火器樂團。（圖／記者周宸亘攝）