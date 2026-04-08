林吟蔚「台語翻唱曾沛慈金曲」遭疑侵權　怒控網霸凌自清：一切合法

記者蔡宜芳／綜合報導

已故藝人安迪的女兒林吟蔚，自選秀節目《超級偶像》出道，受封「甜美歌姬」。她在近年將多首膾炙人口的流行歌曲重新以台語詮釋，獲得廣大迴響，日前更上架了曾沛慈夯曲〈一個人想著一個人〉的台語版，沒想到，竟意外引來網友質疑她侵權，對此，林吟蔚也正面做出回應。

▲林吟蔚擁有亮麗外型和甜美歌聲。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）

林吟蔚8日發文表示，自己在數位平台上架〈一個人想著一個人〉台語版一切合法，「請停止再對我無端的言語霸凌、羞辱、辱罵。」她強調，自己為了這首台語版改編，付出了許多看不到的努力，「請理性留言，我沒殺人放火、沒偷沒搶、好好做音樂，為什麼老是要承受這些？真的沒必要這樣說話。」

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▲林吟蔚翻唱曾沛慈的歌曲被質疑侵權。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）

林吟蔚直言，若沒有獲得原作及版權公司的正式授權，歌曲當然不能在數位平台上架；既然這首歌已經數位上架了，就代表流程完全「沒問題」、「合法」。基於保密原則，她不便透露合約內容，但堅定的態度已明確自清。

▲林吟蔚回應網友質疑。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）

此前，林吟蔚看到曾沛慈在《乘風2026》（浪姐7）中演唱〈一個人想著一個人〉獲得佳績，感到非常開心，她也PO出自己的台語版演唱影片說：「最近發行台語版的我，當然也要來支援！加油一波，祝姐乘風破浪拔得頭籌！」並許願未來有機會想與對方合作這首歌。