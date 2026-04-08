陳詩媛產後不到1月「肚子全消了」！　釣出王齊麟放閃：最美媽媽

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟去年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在同年12月補辦婚宴，並於上個月20日平安生下兒子。平時會透過社群記錄生活的她，今（8）日在IG分享產後不到一月的穿搭影片，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，就連老公王齊麟也現身留言。

▲陳詩媛和陳詩雅同框跳舞。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

透過陳詩媛分享的影片畫面可見到，她穿著一件粉紅色的小立領排扣外套，內搭白色的上衣，下身則是搭配一件白色的百褶長裙，並對鏡頭露出燦笑。緊接著，陳詩媛換上一件灰色的細肩帶荷葉邊上衣，下身搭配一件牛仔褲，同樣對鏡頭隨意變換動作，露出招牌的甜美笑容。

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▲王齊麟回覆陳詩媛的貼文。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

對於這次久違地露面舞動，陳詩媛在文中開玩笑地自嘲這難道是「產後復出？」並配上哭笑不得的表情符號，語氣顯得既調皮又放鬆。除了分享產後狀態，她也吐露現階段的心境，認為現在最重要的事情，就是能夠「自在的做喜歡的自己。」貼文及影片曝光後，王齊麟直接留下：「最美媽媽」四字，瞬間閃瞎大批網友。