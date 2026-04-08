才出道3個月…韓男團成員爆「罵女工作人員胖子」公司勒令停工…急道歉

記者蔡琛儀／台北報導

南韓男子團體Alpha Drive One成員金虔佑從去年還是節目練習生時就遭傳霸凌，今年2月又被多位自稱是韓國三大電視台（MBC、KBS、SBS）工作人員的網友爆料，拍攝《兩天一夜》期間辱罵工作人員「胖子」、態度不佳等爭議，所屬經紀公司今（8日）決定讓出道僅3個月的他停工，他本人也公開道歉。

▲金虔佑捲負面風波。（圖／翻攝自IG）

事件起源於金虔佑近期遭工作人員爆料，金虔佑在錄製期間對製作團隊大發雷霆，與其他成員乘坐電梯時，對工作人員毫不理睬，更有一名女工作人員透露，金虔佑曾辱罵她是「胖子」，並因道具問題對她找碴，讓她感到非常崩潰。

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對此Wake One說明，當時金虔佑在不知道麥克風開啟的情況下以自言自語的方式表達不滿，「並非針對特定人士的批評或人身攻擊」，並強調事後已立即道歉、妥善處理，「目前網路上流傳的其他各種疑惑均非事實」，但也表示決定讓他「進行自我反省」，期間金虔佑將不參與目前籌備中的活動及粉絲演唱會，Alpha Drive One暫時以不含金虔佑的7人體制繼續活動。

金虔佑則在親筆信中深切反省，坦言「自己的行為有多愚蠢、自己有多不足」，承諾往後每一刻都將以責任感行動，確保同樣的事情不再重演，並表示將利用這段時間重新審視自己，「努力成為更成熟的人再回來」。

金虔佑親筆道歉信全文

大家好，我是Alpha Drive One的虔佑。

首先，我想向支持我們的粉絲們、一直並肩同行的Alpha Drive One成員們、在現場辛苦的工作人員，以及所有為我們付出努力的各位說聲對不起。

因為我不夠成熟的言行，給許多人添了麻煩，也讓大家看到令人失望的一面。對於這次事件中所有受傷的人，我想再次說聲對不起。 從出道前到現在所受到的厚愛，我從來不認為是理所當然的。儘管如此，我卻因為自己的不成熟，做出了與回報支持我的粉絲們的承諾背道而馳的行為，我自己也感到非常失望和後悔。

透過這次的事情，我深切感受到自己的行為有多愚蠢、自己是個多麼不足的人。往後我將在每個瞬間以責任感行動，深刻反省並注意，確保這樣的事情不再重演。

我將利用這段時間重新審視自己，盡全力成為更成熟的人再回來。再次向所有人真誠道歉。對不起。

金虔佑敬上​​​​​​​​​​​​​​​​