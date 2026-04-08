昔日情人開戰！　林倪安遭朱宇謀提告再反擊：絕無毀謗之意圖

記者孟育民／台北報導

前偶像男團Gentleman成員朱宇謀（Wish），遭前女友林倪安指控涉及劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為。林倪安今（8）日召開記者會，首度公開兩人交往內幕，除了現場連線一名受害女歌手，並再度指控男方惡行，對此朱宇謀透過經紀人發出507字聲明，強硬表示並非事實，目前已將提告：「後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。」稍早，林倪安又再度回應，雙方隔空交戰！

▲林倪安、朱宇謀舊日情人撕破臉。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自朱宇謀臉書）

朱宇謀強調，林倪安的指控都非事實，內容嚴重扭曲事實、斷章取義，並夾帶多項未經查證之不實言論，「尤其在針對酒駕、性侵、暴力行為等違法行為的指控都完全不是事實。但林小姐在毫無具體事證之情況下即對外散布並大肆宣染，已經對本人的人格與社會評價造成重大且難以回復之影響。」目前已搜證向對方提告。

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林倪安似乎也沒在怕，律師稍早回應：「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。」經紀人則斥責，若朱宇謀在持續說謊，不肯道歉，將讓更多受害者女星出面提告並召開記者會。